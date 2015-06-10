Цена на нефть сегодня растет

Котировки нефтяных фьючерсов выросли в среду. К 15.55 мск Brent с поставкой в июле стоит $ 65,97 за баррель, WTI поднялась до $ 61,48.

Рост «черного золота» начался после выхода доклада о снижении запасов сырья в США и на признаках того, что рост производства нефти на американских сланцах выходит на плато. Отчет Американского института нефти (API) показал гораздо более быстрое снижение запасов в США, чем ожидалось. Запасы упали на 6,7 млн баррелей, по сравнению с ожидавшимися 1,72 миллионами.

Управление энергетической информации США во вторник пересмотрело свой прогноз по внутреннему производству нефти, заявив, что ожидается падение на 160 000 баррелей в сутки. По прогнозам, рост добычи американской нефти возобновится только в следующем году.

Тамас Варга, нефтяной аналитик брокерской компании PVM Oil Associates (Лондон), комментирует: «Говорить о медвежьих настроениях сегодня было бы безумием».

Однако другие эксперты рынка замечают, что вряд ли стоит говорить о перспективах дальнейшего роста — виновато глобальное перепроизводство и укрепляющийся доллар.