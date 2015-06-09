Цена на Brent колеблется вокруг $63 за баррель

В Китае вышла очередная порция пессимистичной статистики (потребительская инфляция снизилась сильнее, чем прогнозировалось). Значения основных мировых фондовых индексов падают. В итоге котировки Brent с начала сегодняшних суток колеблются вокруг уровня $63, не уходя ни вниз, ни, тем более, наверх. К примеру, к 11.15 мск баррель с поставкой в июле стоит 63,02 доллара. Июльский фьючерс на WTI стоит $58,41.

Инвесторы сосредоточены на том, что вчера вышли данные о резком падении китайского импорта (в том числе и импорта энергоносителей). Плюс к тому, повысились ожидания того, что Иран и Ирак потенциально увеличат производство. «В частности, Иран имеет потенциал к тому, чтобы затопить рынок лавиной сырья, если позже в этом месяце будут сняты торговые санкции Запада против этой страны», — комментирует агентство ANZ.

В Ираке правительственные войска при поддержке ВВС США освободили линии нефтяного снабжения в городе Байджи и прилегающих к нему НПЗ.

Официальный Иран — пятый по величине производитель нефти в ОПЕК — в понедельник объявил, что восемь западноевропейских компаний заинтересованы инвестировать в нефтеперерабатывающий проект Siraf 2,8 млрд долларов. Это позволит национальной нефтяной отрасли нарастить мощности.

А вот что касается крупнейших в США сланцевых проектов, то там добыча, по прогнозам, снижается вот уже третий месяц. Об этом говорят данные из Управления энергетической информации США.