Доллар борется за место под солнцем

Доллар ослабел ко вторнику, растеряв все свои пятничные достижения на благоприятных отчетах по payrolls. Инвесторы опять начали сомневаться в том, что американские власти уверены в силе своей валюты и пойдут на повышение процентной ставки ФРС в сентябре этого года.

Плюс к тому, доходность двухлетних американских трежерис упала назад, к допятничному уровню. Cпред к доходности немецких двухлетних «бундов» снизился. Всё это держит доллар под давлением и тянет наверх евро. К 10.48 мск EURUSD торгуется на уровне 1,1276: пара выросла по отношению к вчерашним уровням.

Индекс доллара к 10.48 составляет 95,37. Это потеря по сравнению со вчерашним днем, однако к сегодняшнему минимальному уровню во время азиатской сессии это прогресс (+0,17%).

USDJPY торгуется на 124,58 (вчерашний максимум составлял 125,57). 13-летний максимум в 125,86 иен за доллар, достигнутый в пятницу, позади.

Вчера во время американской сессии произошла резкая распродажа доллара — после того, как СМИ со ссылкой на неназванного французского чиновника распространили информацию о негативных высказываниях Барака Обамы о сильном долларе. Белый Дом довольно оперативно распространил опровержение, однако многие инвесторы использовали это как повод сократить длинные позиции по доллару.

«Независимо от того, говорил это Обама или не говорил во время конфиденциальной встречи, мне кажется, реакция рынка на эти слухи показала, что валютный рынок пока не готов перейти на более сильный доллар. Пока всё колеблется в зависимости от американской макростатистики», — говорит Лутц Карповиц, валютный аналитик Commerzbank.

Ряд аналитиков говорит о том, что сила доллара — это предмет горячих споров среди политиков США и что ожидается серия очередных вербальных интервенций (высказываний, которые влияют на котировки валют). Рынки сейчас очень чувствительны к подобным комментариям.