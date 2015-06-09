Пятая сессия подряд прошла для фондовой Европы в миноре

В понедельник фондовые индексы Старого Света опять завершили день в красной зоне. На бирже Германии и вовсе началась коррекция. Stoxx Europe 600 потерял 0,93%. DAX за день упал на 1,18%, а с апрельских пиков опустился более чем на 10% - коррекция налицо. FTSE потерял меньше, в силу того, что Великобритания не входит в зону евро: -0,21%. CAC 40 ослаб на 1,28%.

Вчера аналитики объясняли спад европейского фондового рынка тем, что фундаментальные факторы, толкавшие индикаторы вверх, либо прекратили существовать, либо уже учтены в ценах на активы. Поэтому наступает коррекция.

Рынки по-прежнему напряженно реагирует на ситуацию в Греции — теперь дедлайн передвинут на 30 июня, день окончания действия уже принятой программы помощи европейских кредиторов Греции. Негативно на европейские рынки повлияла и новость о снижении китайского импорта.

Среди отдельных акций можно отметить Deutsche Bank AG. Вчера все ведущие мировые экономические издания писали о том, что пост главного исполнительного директора банка, который до сих пор занимали Аншу Джайн и Юрген Фитшен, освобождается. В воскресенье оба директора заявили, что собрались в отставку. В итоге смены руководства акции банка подлетели на 3,6%.

Автопроизводители организованно пошли вниз: BMW AG подешевела на 2,3%; Continental AG – на 2,9%.

Сделка Syngenta и Monsanto отменяется: швейцарская компания отказывается входить в состав Monsanto на предложенных условиях. В итоге она потеряла 1,6%.