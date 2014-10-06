Уолл-стрит выросла в пятницу, но по итогам недели показала спад

В пятницу выросли основные фондовые индексы США. Это всё — заслуга хорошей вышедшей статистики. Однако в недельном выражении второй раз подряд индексы упали.

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре должно было вырасти по прогнозам на 215 тысяч, а в итоге показало рост до 248 тысяч. К тому же, еще и снизилась безработица до шестилетнего минимума (5,9%). И — контрольный выстрел — уменьшился дефицит внешнеторгового баланса (до полугодового уровня).



Всё это значительно уменьшило опасения относительно экономического роста в стране и компенсировало европейский негатив. Снижение безработицы не только позволит ВВП расти более серьезными темпами, но и может увеличить прибыль компаний.

DJIA в пятницу окреп на 1,24%; S&P 500 прибавил 1,12%; Nasdaq вырос до 1,03. Однако по итогам недели они потеряли 0,6%; 0,8% и 0,8% соответственно.

Что касается отдельных компаний, то среди фаворитов такие гиганты, как фармацевтическая компания Mylan Inc., которая прибавила 8%. Нефть снижается, и это определенно идет на руку авиаперевозчикам: United Continental Holdings окрепла на 4,7%; American Airlines — на 6,8%; JetBlue Airways — на 5,1%.

После пятничных новостей о том, что европейский сервис мгновенных сообщений WhatsApp будет выкуплен ведущей соцсетью мира Facebook, акции последней выросли на 0,5%. Сделка была одобрена в пятницу, и сумма ее составит 19 млрд долларов.