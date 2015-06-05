Шанхайский индекс на 7-летних пиках, остальная Азия в миноре

Shanghai Composite подпрыгнул на 1,5%, однако торговля была крайне нестабильная. Во время утренней сессии индекс сильно падал, однако в итоге закончил торги на семилетних максимумах. Здесь продолжается деятельность по ограничению маржинальной торговли.

Hang Seng в пятницу потерял 1,16%. На гонконгский индекс повлияла слабость на мировых рынках. По итогам недели акции Гонконга просели на 0,6%. Снизилось большинство секторов индекса. Хуже всех дела шли у акций энергетических компаний (на фоне снижения цен на нефть). Резко снизились и котировки бумаг ИТ-индустрии. Среди наиболее активно торгуемых акций на основной площадке Гонконга были CCT Land (-4,5%), China Star Entertaiment (+4,8%), Digital Domain (-28,7%).

Акции Sharp подешевели на 0,6% после того, как Kyodo News сообщила об убытке производителя электроники в 180 млрд иен в минувшем финансовом году.

Nikkei потерял 0,13%. Японский индекс за неделю просел на 0,5%. Понизились практически все ориентированные на экспорт компоненты главного индикатора Токийской биржи. Sony потеряла 1,05%; Toyota Motor понизилась на 0,7%; Mitsubishi Electric потеряла 0,9% котировки.

S&P/ASX 200 пережил сегодня очень порывистую сессию и в итоге закрылся в легком минусе: -0,11%. В целом, австралийский индикатор завершил сегодня свою худшую неделю за последние три года, потеряв в недельном выражении 4,8%. Рынок Зеленого континента получил сразу несколько чувствительных ударов: мрачные розничные продажи и торговые данные за апрель нивелировали даже ВВП, который вырос сильнее, чем ожидалось.

Ранее на этой неделе РБА оставил процентные ставки на прежнем уровне во время своего ежемесячного заседания по определению монетарной политики.

Укрепление цен на железную руду позволило Fortescue Metals и Rio Tinto укрепиться в течение дня на 1,8% и 0,5% соответственно. Однако BHP Billiton, лидер отрасли, закончил сессию в минусе на 0,7%.