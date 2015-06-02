Юань: путь к статусу резервной валюты может быть долгим

Недавний прогресс юаня на пути к получению статуса резервной валюты прежде всего рассматривается с точки зрения крупного выигрыша: в конечном итоге инвесторы и центробанки будут загружаться миллионами номинированных в юанях акций и облигаций.

Но готов ли Пекин приступить еще и к опасному для него процессу такого открытия движения капитала по счетам, как того требуют правила МВФ?

Сценарий Златовласки на эту тему описывает дальнейший взлет шанхайской биржи, который будет вызван свежими вливаниями в китайские ценные бумаги. Всё это даст необходимые инъекции капитала в промышленность Китая, отягощенную долгами.

Но этот сценарий вполне может стать и страшным сном: некоторые аналитики предупреждают, что при неправильном управлении открытие капитальных счетов грозит привести к систематическому финансовому кризису в стране.

На прошлой неделе Китай сделал еще один шаг к высшей лиге валют — юань получил благословение министров финансов G7. Министр финансов Германии, Вольфганг Шойбле, подтвердил: была достигнута договоренность о том, что юань должен стать частью корзины МВФ, когда будут полностью решены все технические и процедурные вопросы. Аналитики прогнозируют, что голосование может пройти уже в этом октябре, когда состоится очередное рассмотрение корзины специальных прав заимствования МВФ (оно проходит раз в пять лет). С этого может начаться процесс перестройки всех глобальных потоков капитала.

И вторая часть позитивных для юаня новостей — тоже событие прошлой недели, когда МВФ объявил, что он больше не считает юань недооцененным.

Итак, если Китай действительно присоединит к числу четырех мировых валют (доллару США, евро, фунту стерлингов и иене), то он определенно подтвердит свой статус в качестве самой крупной в мире торговой нации, второй по величине мировой экономики. Бонусы могут быть весьма существенными. Standard Chartered Bank прогнозирует, что если включение произойдет уже в 2015 году, это приведет к накоплению иностранных чистых запасов китайских ценных бумаг на сумму до 5,5 — 6,2 трлн юаней к 2020 году. Это составляет $890 млрд - $1 трлн и в 10 раз превышает количество 2015 года.

Плюс к тому, у Китая есть и дополнительные планы бросить вызов доллару США. В планах на 2015 год стоит запуск контрактов на сырую нефть, номинированных в юане, на Шанхайской бирже.

Однако при том, что последние исследования SWIFT ставит юань на пятое в мире место в качестве платежной валюты, китайская валюта всё еще с трудом регистрируется в глобальном валютном трейдинге, потому что у него практически нет конвертируемости на счетах движения капитала. Чтобы получить статус конвертируемости, Китай должен снять контроль за движением капитала. Это даст стране пряник в виде свободного доступа в иностранному капиталу. Однако и кнут тоже присутствует: свободный юань требует прозрачности финансовой системы и баланса госпредприятий — а в конечном итоге это сильно ограничит уровень влияния правящей государственной партии.

Сейчас признаки того, что Пекин действительно готов пойти на эти жертвы, смешанные. На данный момент реформы — в том числе создание оффшорных юаневых торговых центров, объединение части фондовых торгов Шанхая и Гонконга, создание зон свободной торговли — структурированы и оформлены таким образом, что власти сохраняют жесткий контроль. Stock Connect (система взаимной фондовой торговли между шанхайской и гонконгской биржами) анонсируется как экспериментальный проект и работает с массой ограничений, да и шанхайская зона свободной торговли до сих пор огорожена жесткими квотами.

Огромная проблема для Пекина — это необходимость позволить рынкам установить процентные ставки, рискнуть изменением цен и определиться с тем, кто получит финансирование.

Согласно исследованиям Societe Generale, для успешной либерализации денежной политики власти должны иметь сильный регулятивный надзор, разумную монетарную политику и глубокий рынок капитала.

Некоторый прогресс был достигнут в этом году в виде внутренней реформы с введением страхования банковских депозитов и новых мер для повышения гибкости в определении ставки по депозитам.

Мнение о том, что внутренняя либерализация должна проходить в тандеме со снижением контроля движения капиталов, работает на предотвращение оттока капитала. Чтобы оттока не происходило, юань должен завоевать доверие международных рынков и предложить вменяемые варианты для инвестирования.

Это объясняет, почему создание глубокого и ликвидного рынка ценных бумаг, который сам контролирует свои риски, может обернуться критическими рисками. Китай до сих пор работает с неявными государственными гарантиями по долгам, и ему еще только предстоит разработать функциональную процедуру банкротства предприятий.

Для поддержания доверия к юаню в течение фазы либерализации, решающее значение имеет устойчивая макроэкономическая политика, особенно с учетом высоких уровней задолженности Китая. Societe Generale добавляет также, что если Пекин попытается запустить очередной кредитный бум одновременно с либерализацией, системный финансовый кризис будет неизбежен.

Это ставит разработчиков дальнейшей китайской монетарной политики в положение дилеммы: ведь, с другой стороны, для того, чтобы достичь целевого уровня роста ВВП в 7%, нужно больше стимулов. Скорее всего, Пекин сделает выбор в пользу осторожного подхода к либерализации, то есть, он продолжит медленное движение к корзине МВФ.