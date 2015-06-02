AUD/USD: пара резко выросла на решении австралийского центробанка о ставке

Во вторник утром было объявлено решение Резервного банка Австралии о базовой процентной ставке — регулятор оставил ее на рекордно низком уровне в 2%. Прежде ставку понизили в мае — с 2,25%. Решение центробанка совпало с прогнозами рынка, пара AUD/USD резко подросла — к 8:24 мск она торговалась на отметке 0,7691, поднявшись на 1,13%.

"Мировая экономика растет умеренными темпами, но цены на некоторые важнейшие виды сырья сейчас намного ниже, чем год назад. Эта тенденция, по-видимому, отражает возросшее предложение сырья, в том числе из Австралии", - сказано в сообщении центробанка. Регулятор считает, что темпы роста австралийской экономики сейчас ниже долгосрочных средних показателей. Вместе с тем он предупреждает о вероятности дальнейшего ослабления австралийского доллара.

"Австралийский доллар за последние 12 месяцев заметно снизился к укрепляющемуся доллару США, хотя падение к корзине валют было менее выраженным. Дальнейшее ослабление курса представляется вероятным и необходимым, особенно с учетом падения цен на важнейшие сырьевые товары", - говорят руководители центробанка Австралии.

Падение австралийского рынка акций усилилось после публикации решения центробанка, фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,48%.