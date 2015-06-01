Решающая неделя по греческому вопросу началась снижением европейских индексов

В понедельник фондовые рынки Европы поначалу показали рост, однако затем перешли в снижение — все индексы, кроме CAC 40, демонстрируют снижение. К 11:52 мск сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,35% - до 401,25. Британский FTSE 100 к этому времени снизился на 0,05%, французский CAC 40 вырос на 0,25%, германский DAX падает на 0,06%. Греческий рынок сегодня закрыт.

Эта неделя является решающей с точки зрения выделения Греции финансовой помощи. Афины не успеют получить финпомощь, предусмотренную действующей программой, если не достигнут принципиального соглашения с кредиторами до конца недели.

На прошлой неделе официальный представитель греческого правительства заявил, что Афины хотят завершить переговоры к воскресенью, к 31 мая. Однако участники встречи министров финансов и глав центробанков стран G7 сказали, что пока договоренностей между сторонами нет.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас недавно в интервью газете Le Mond обвинил кредиторов в выдвижении "абсурдных" требований в рамках переговоров. Премьер заявил, что отсутствие соглашения с кредиторами связано именно с "абсурдными" требованиями партнеров по переговорам.

