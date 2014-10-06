Доллар продолжает ралли, евро и иена пытаются отыграть провалы

В понедельник доллар держался вокруг четырехлетних максимумов. Причина роста — оптимистичные данные об оплате труда в Америке, которые вышли на прошлой неделе. В свою очередь, эти данные влияют на ожидания подъема процентных ставок, что, в свою очередь, приподнимает американскую валюту.

Торговая деятельность в азиатско-тихоокеанском регионе сегодня была существенно ослаблена: Сингапур и большая часть Австралии сегодня не работают ввиду региональных праздников, а в Японии разбушевался тайфун Фанфон, удар которого пришелся как раз на Токио. «Сегодняшние рынки были неликвидны», - сказал Кенэо Оджио, аналитик в одной из токийских инвестиционных компаний. - «Спрос на доллары всё еще остается высоким».



Данные из Министерства труда в пятницу показали ,что американские зарплаты в несельскохозяйственном секторе выросли в прошлом месяце, а уровень безработицы упал до 5,9% (это самое низкое с июля 2008 года значение). Цифры эти подчеркнули продолжающийся рост американской экономики и добавили веры в то, что ФРС очень скоро поднимет процентные ставки. По крайней мере, в это верит большинство самых крупных компаний Уолл-стрит (и они потихоньку готовятся к подъему процентных ставок не позже июня 2015 года.

Долларовый индекс (против шести основных валют) стремится к лучшей ежегодной выгоде за последние 9 лет (с начала 2014 года он прибавил 8%). К настоящему моменту он заканчивает в плюсе вот уже двенадцатую неделю подряд.

Евро сегодня относительно стабилен: EUR/USD сегодня держится на 1,2518 после падения до 1,2501 в пятницу (самая низкая точка более чем за два года).

Против иены доллар двинулся ниже на 0,2%: USD/JPY сегодня торговалась на 109.55, что выглядит чуть менее криминальным, чем 110,09 иен на прошлой неделе. Вообще, слабеющая иена привлекает внимание и со стороны других стран региона. Южнокорейский президент Пак Кын Хе, который вообще крайне редко высказывается по поводу каких бы то ни было валют, сказал в понедельник, что слабость иены может повредить доходности корейских экспортеров.