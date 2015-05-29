GBP/USD: британский фунт падает к доллару в ожидании новых отчетов

В пятницу днем фунт демонстрирует снижение против доллара и евро. Пара CBP/USD к 13:15 мск снизилась на 0,28% - до отметки 1,5274 из-за того, что спрос на американскую валюту поддерживает ожидания предстоящего повышения ставки в США. Рынок также реагирует на прогнозы по экономическому росту США - сегодня опубликуют пересмотренные данные по ВВП в первом квартале.

Во время европейской торговой сессии пара GBP/USD падала до 1,5272. Скорее всего, пару поддержат на отметке 1,5241, а сопротивление будет на уровне 1,5439. Спрос на доллар пока поддерживают опубликованные на прошлой неделе экономические данные о росте американской инвестиционной активности. Кроме того, последние отчеты показали, что уверенность потребителей выросла, а цены на жилье в США продолжили подниматься — и это значит, что экономика набирает обороты.

На фунт давят недавние новости о том, что вторая оценка ВВП Великобритании от Управления национальной статистики подтвердила рост на 0,3% в I квартале, хотя экономисты и предупреждали о падении роста ниже 0,4%. В годовом выражении ВВП Великобритании вырос на 2,4%, что совпало с первоначальной оценкой.

Британский фунт падает сегодня также и против евро - пара EUR/GBP к 13:18 мск поднялась на 0,55% - до 0,7188.

Прежде сегодня отчеты показали, что розничные продажи в Германии выросли на 1,7% в апреле, превысив ожидания прироста на 0,8%. Мартовский показатель также пересмотрели до 1,4% вместо 2,3%. Кроме того, предварительный отчет показал, что испанские потребительские цены понизились на 0,2% в мае, тогда как ждали снижения на 0,5%.

Инвесторы пока осторожны в своих решениях, потому что кредиторы Греции недавно заявили, что соглашение по разблокированию финпомощи не является неминуемым. Афины говорят, что договоренность может быть достигнута уже до воскресенья.