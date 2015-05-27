Нефть резко корректируется вверх в среду утром

По состоянию на 8:22 мск, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле выросла на 0,16% - до $64,02 за баррель, в то же время цена фьючерсов на нефть WTI подросла на 0,96% - до $58,59 за баррель. По словам экспертов, мировые цены на нефть недавно падали из-за укрепления американской валюты, о чем свидетельствуют данные торгов.

Во время торгов вторника цены на нефть показали резко отрицательную динамику: фьючерсы на Brent падали на 2,94% — до $63,65 за баррель, а WTI — на 2,63% — до $58,39 за баррель. Тогда же индекс доллара доходил до отметки в 97,38 пункта. Сейчас индекс доллара падает на 0,23% - до отметки 97,16 пункта.

"Поскольку цены на нефть упали (во вторник) довольно резко, нынешний отскок обусловлен поиском возможности купить товар по сниженной цене, так как трейдеры хватаются за низкие цены", — говорит аналитик CMC Markets в Сингапуре Николас Тео. Он отмечает, что инвесторы ждут данных по запасам нефти в США, которые в четверг опубликует Министерство энергетики страны. В последний раз запасы снизились на 2,674 млн баррелей - до 482,2 млн баррелей. На этой неделе эксперты ожидают снижения на 2,025 млн баррелей.