Китайский и японский индексы обновили многолетние пики

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня существенно выросли, а шанхайский и токийский фондовые индексы обновили многолетние максимумы.



Shanghai Composite укрепился на 2,02% и достиг семилетнего пика. Очень активно торговались акции судостроителей: China Shipbuilding Industry выросла на 10% в течение торговой сессии. Baotou Steel и China State Construction and Engineering прибавили 0,6% и 0,8% соответственно. «Несмотря на то, что бычьи настроения по китайским акциям не сопровождаются сильным экономическим ростом, импульс восходящего тренда остается сильным. Я считаю, что бычья перспектива китайского рынка достаточно долгосрочная, даже с учетом того, что возможны кратсокрочные отскоки», — говорит Бернард Оу, рыночный аналитик в IG.

Hang Seng прибавил 1,2%. В минувшие выходные была анонсирована новая схема взаимодействия между Гонконгом и материковой биржей Китая: с 1 июля будут разрешены трансграничные инвестиции в фонды между этими двумя рынками. Об этом подписано соответствующее соглашение между регуляторами Китая и Гонконга. На этом фоне инвесторы оживились. На этих новостях один из крупнейших финансовых холдингов Гонконга, Hong Kong Exchanges and Clearing, увеличил свою капитализацию на 5%.

Nikkei рос уже восьмую сессию подряд. Сегодня он прибавил всего 0,12%, но этого ему вполне хватило, чтобы обновить пятнадцатилетний максимум. Сессия была довольно драматичной: японский индекс на какое-то время зависал в красной зоне, однако в последний час торгов все-таки укрепился на зеленой площадке. В центре внимания на Токийской бирже остается Toshiba со своими финансовыми проблемами. Сообщается, что индустриальный гигант не сможет выплатить окончательные дивиденды за финансовый год (который окончился в марте). Из других корпоративных новостей — Suntory Beverage & Food объявила о покупке вендингового бизнеса Japan Tobacco за 150 млрд иен ($1,2 млрд). На этих новостях Japan Tobacco, которая расстается с большей частью своих активов, потеряла 0,14%; Suntory двинулась вниз на 1,7%.

S&P/ASХ 200 прибавил 0,9%. Австралийский индекс не получает свежих сигналов из США, поэтому спокойно остается на уровне трехнедельного максимума, подпитываемый «неумолимым восхождением» на рынке китайского капитала. Позитивные движения на местном фондовом рынке тоже добавили силы индикатору Зеленого континента. К примеру, горнодобывающая компания Fortescue Metals ведет переговоры о получении инвестиций из Китая. Наблюдательный совет по иностранным инвестициям получил несколько заявок на разрешение инвестиций с участием австралийского горнодобывающего холдинга, четвертого в мире по величине производителя железной руды. К концу вторника акции компании подпрыгнули на 10,6%. На фоне устойчивых цен на сырье другие ресурсные компании тоже укрепились: Woodside Petroleum и Santos прибавили по 1%.