Понедельник завершился на фондовых рынках Европы в минусе

К закрытию торгов понедельника европейские фондовые индексы были в красной зоне, сообщает агентство Bloomberg. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,29% - до отметки 406,56, хотя и объем торгов вчера был крайне низкий из-за закрытых рынков в Великобритании, Германии и Швейцарии. Французский индекс CAC 40 снизился вчера на 0,5%, итальянский FTSE MIB — на 2,1%.

Испанский индекс IBEX 35 в понедельник упал на 2% после новостей о том, что правящая в стране Народная партия на прошедших муниципальных и региональных выборах победила с худшим результатом за последние 20 лет. Абсолютного большинства партии набрать не удалось ни в одном из автономных сообществ страны, зато много голосов получили левая партия PODEMOS и правая Ciudadanos. Предварительные данные сообщают, что Народная партия набрала всего 27,03% голосов, следом за ней идет Испанская социалистическая рабочая партия (25% голосов).

"Результаты стали жестким предупреждением партии, которая, по сути, пользовалась гегемонией в ряде регионов страны, от испанского народа", - говорит профессор истории и международных отношений Папского университета Комильяс Эмилио Саэнс-Франсес.

В понедельник котировки акций испанских банков Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA упали более чем на 2%, акции энергокомпании Iberdrola SA снизились на 2,7%. Кроме того, акции Fiat Chrysler Automobiles NV вчера упали на 3,1%, когда прошел слух о слиянии General Motors Co. и Fiat Chrysler. Однако, совет директоров GM пока отказывается от встречи.

Греческий фондовый индекс ASE опустился по итогам сессии еще на 3,1%, когда СМИ заговорили о том, что страна не сможет произвести очередной платеж по кредиту МВФ 5 июня, потому что в казне нет денег. Об этом заявил министр внутренних дел страны Никос Вуцис в эфире местного телеканала. "Четыре выплаты Международному валютному фонду составляют 1,6 млрд евро, эти деньги не будут выплачены, их нет", - сказал он. По графику платежей Греция должна перечислить МВФ эту сумму в четыре приема в период с 5 по 19 июня.