Греция будет держать инвесторов в напряжении до 5 июня

В понедельник пресс-секретарь греческого премьера Алексиса Ципраса, Габриэль Сакелларидис, уверял общественность в том, что правительство выплатит зарплаты и пенсии в конце мая. Однако он отказался вносить ясность в вопрос о том, сможет ли найти руководство Греции 300 млн евро, чтобы внести в МВФ очередной транш 5 июня.

Сакелларидис сказал журналистам: «Правительство несет ответственность по своим обязательствам, как внутри Греции, так и за ее пределами. Всем хорошо известно о наших проблемах с ликвидностью. Мы хотим выполнить свои обещания, и поэтому в ближайшее время попытаемся достичь договоренностей с международными кредиторами».



В воскресенье министр внутренних дел страны, Никос Вуцис, заявил в телевизионном интервью, что у Греции нет денег, и она не сможет заплатить в МВФ в следующем месяце. Однако вспомним, что Вуцис и в апреле прогнозировал невозможность исполнения обязательств страны перед МВФ — и тем не менее, 9 апреля оплата была произведена.

Пока ситуация выглядит так, что до 31 мая соглашение вряд ли будет достигнуто. Министр экономики Греции, Георгиос Статакис, сказал в интервью газете Le Monde, что сейчас до достижения соглашения, скорее всего, по-прежнему остается несколько недель.

Некоторые члены партии Syriza, лидером которой является премьер-министр страны, агитируют за то, чтобы объявить дефолт по кредитам, но не отступать от политики «анти-экономии», даже если это приведет к выходу страны из еврозоны.

«Для экономики, которая не имеет выходов на внешние денежные рынки, мы удивительно хорошо выполняем наши обязательства», — говорит министр финансов страны, Янис Варуфакис, в воскресенье. — «В какой-то момент мы не сможем больше этого делать».

В четверг представители финансовых органов Европы проведут телеконференцию, чтобы обсудить прогресс по Греции. Министр финансов Германии, Вольфганг Шойбле, дал сигнал о своей готовности пойти на некоторые уступки: вчера в интервью на радио он сказал, что проблемы переговоров были только в позиции Греции, а теперь она действительно готова выполнить свои обещания.