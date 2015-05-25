Европа колеблется после испанских выборов: боятся конфликтов, как в Греции

В понедельник, когда большинство европейских бирж и Уолл-стрит отдыхают, потери терпят рынки Испании и Греции - после региональных выборов в одной и на признаках ухудшения долгового кризиса в другой. Сегодня потери для испанского индекса IBEX 35 выросли до 2,46%, в результате чего индекс дошел до отметки 11276,5, тогда как греческий индекс Greece’s Athex Composite Share снизился на 2,49% - к 16:40 мск. Наблюдая за этими снижениями, вниз пошли также итальянский индекс FTSE MIB (-1,94%) и португальский PSI 20 (-1,93).

Французский CAC 40 сегодня снизился на 0,74%: французская биржа — одна из немногих, которые были открыты сегодня. Великобритания и Германия закрыты, на Уолл-стрит сегодня празднуют День памяти.

Банки сегодня сильно теряют в стоимости: Banco Popular Español SA потерял 4,75%, греческий Alpha Bank подешевел на 3,82%, итальянский UniCredit SpA потерял 2,79%, а BNP Paribas SA снизился на 1,75% в Париже.

Евро также оказался под давлением, пара EUR/USD торговалась на уровне $1,0977 (-0,33%) по сравнению с $1,1013 в конце торгов в пятницу.

В Испании многие расстроились: в региональных и муниципальных выборах в воскресенье больше всего голосов набрали левая PODEMOS и правая Ciudadanos. Беспорядки ожидались в политически важных городах - Барселоне и Мадриде, потому что избирателям надоели жесткая экономия и коррупция, это все поддержало партии. Илья Спивак, валютный стратег из DailyFx, говорит в записке, что исход испанских выборов подчеркнул растущее влияние на PODEMOS от "правящей партии антиэкономии Syriza в Греции". Он говорит, что негативная реакция евро отражает опасения, что результаты могут быть предупреждением того, что на всеобщих выборах в ноябре партия PODEMOS превратится во «влиятельную коалицию переговоров». И греческая история может повториться.

На евро также сегодня давят свежие новости из Греции. В воскресенье министр внутренних дел страны Никос Вуцис сказал в эфире телевизионной станции Mega, что его страна не в состоянии удовлетворить очередной платеж в 1,54 млрд евро Международному валютному фонду 5-19 июня.