Анонс макростатистики и важных событий с 25 по 29 мая

В целом наступившая неделя ожидается спокойная. Самые важные события — выход данных по ВВП за I квартал в крупнейшей мировой экономике и в ряде стран Европы.

В понедельник, 25 мая, в Азии закрыт гонконгский рынок: здесь отмечают день рожденья Будды. В Японии вышли в свет данные по объему экспорта (выше консенсус-прогноза) и импорта (ниже предварительных оценок); обнародован ежемесячный отчет Банка Японии.

В Европе отдыхают Германия, Швейцария и Великобритания, крупной статистики не ожидается.

И, наконец, в США с речью на публике выступят члены FOMC Ричард Фишер и Лоретта Местер. Инвесторы по-прежнему попытаются понять, какие настроения по поводу подъема ставки царят в ФРС.



Вторник, 26 мая, будет чуть более оживленным. В Азиатско-Тихоокеанском регионе день начнется с публикации объемов экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса в Новой Зеландии. Сингапур опубликует статистику по объемам промышленного производства в апреле.

В Европе будет относительно тихо, и только Швейцария продемонстрирует уровень занятости за первый квартал.

Важные данные выйдут в США: статистика по базовым заказам на товары длительного пользования за апрель покажет, в каком состоянии находятся настроения потребителей. Также здесь опубликуют индекс розничных продаж Redbook и индекс цен на жилье. Цифры по PMI в секторе услуг за май, индекс доверия потребителей и продажи нового жилья за май дадут еще более полную картину восстановления экономики №1 в мире. Инвесторы и участники рынка будут искать в этих цифрах намеки на то, когда ФРС решится поднять свою процентную ставку.

В среду, 27 мая, выйдет индекс потребительского климата Германии за июнь (GFK).

В США участники рынка ждут значения индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг.

Банк Канады вынесет решение о процентной ставке на июнь.

Четверг, 28 мая, начнется в Азии публикацией отчета по объему розничных продаж в Японии.

В Европе выйдут цифры по ВВП Испании за I квартал, сальдо торгового баланса Швейцарии, индексы делового доверия и доверия потребителей в Италии. Отчеты по деловому климату и индексу доверия потребителей и ожидаемая потребительская инфляция за май по еврозоне в целом покажут уровень восстановления экономики и эффективность QE.

Событием дня станет публикация ВВП за I квартал в Великобритании.

США покажут блок статистики по рынку труда. Число первичных заявок на получение пособий по безработице — один из ключевых параметров, от которых отталкивается ФРС в своей оценке силы американской экономики. Из важных индикаторов здесь будет опубликован также индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. И традиционная для четверга статистика по объемам запасов энергоносителей в США может в случае сильных изменений сдвинуть мировой рынок нефти.

В пятницу, 29 мая, оживленно будет на рынках АТР. В Новой Зеландии опубликуют количество разрешений на строительство в апреле. Крупный блок статистики выйдет в Японии: индекс расходов домохозяйств, соотношение числа вакансий и соискателей общенациональный и базовый индексы потребительских цен.

В Швейцарии и Италии обнародуют цифры по ВВП, в Германии — данные по объему розничных продаж в годовом и ежемесячном выражении. Потребительские расходы во Франции покажут, какие настроения царят во второй по объему экономике Европы.

Цифра дня ожидается в США: ВВП за I квартал 2015 года. Если он окажется ниже прогноза, срок подъема процентной ставки ФРС может быть отодвинут.

Статистика по ВВП выйдет также в Канаде.