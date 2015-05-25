Цена на нефть снижается в понедельник

В понедельник по окончании азиатских торгов нефть снизила котировки: к 11.50 мск Brent с поставкой в июле потеряла уже 0,62% и стоит 64,97 доллара за баррель. Июльский фьючерс на WTI снизился до 59,30 долларов — на 0,70%.
Несмотря на
небольшой объем торгов, эксперты
предполагают, что поддержка черному
золоту будет оказана в ближайшее время:
в США начинается отпускной автомобильный
сезон, а в Азии отмечается вполне здоровый
спрос на энергоносители. Мировой спрос
на нефть не показывает признаков сильного
замедления, даже при том, что цены
выросли.
Импорт нефти в Японию вырос на 9,1% до 3,62 млн баррелей в день в апреле (по сравнению с апрелем 2014 года). Импорт в Китай достиг в апреле рекордных 7,4 млн баррелей в день, несмотря на замедление экономики. Это объясняется по большей части ростом продаж автомобилей и введением в строй новых резервных хранилищ нефти, которые Китай намерен наполнить, пока цены на сырье остаются низкими.
Однако фундаментальные факторы по нефти по-прежнему остаются депрессивными: рынок получает значительные перепоставки, которые давят на цену.