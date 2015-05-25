Цена на нефть снижается в понедельник

В понедельник по окончании азиатских торгов нефть снизила котировки: к 11.50 мск Brent с поставкой в июле потеряла уже 0,62% и стоит 64,97 доллара за баррель. Июльский фьючерс на WTI снизился до 59,30 долларов — на 0,70%.

Несмотря на небольшой объем торгов, эксперты предполагают, что поддержка черному золоту будет оказана в ближайшее время: в США начинается отпускной автомобильный сезон, а в Азии отмечается вполне здоровый спрос на энергоносители. Мировой спрос на нефть не показывает признаков сильного замедления, даже при том, что цены выросли.



Импорт нефти в Японию вырос на 9,1% до 3,62 млн баррелей в день в апреле (по сравнению с апрелем 2014 года). Импорт в Китай достиг в апреле рекордных 7,4 млн баррелей в день, несмотря на замедление экономики. Это объясняется по большей части ростом продаж автомобилей и введением в строй новых резервных хранилищ нефти, которые Китай намерен наполнить, пока цены на сырье остаются низкими.

Однако фундаментальные факторы по нефти по-прежнему остаются депрессивными: рынок получает значительные перепоставки, которые давят на цену.