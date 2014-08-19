Прогноз рынка: покупаем J&J и палладий, не надеемся на нефть, обходим стороной евро, придерживаем фунт.

Вчерашний день закончился в позитиве для фондовых рынков практически по всему миру. Nikkei вырос на 0,03%, Hang Seng остался на прежнем уровне, «растолстел» FTSE (+0,78%), на целых 1,68% вырос DAX, американские индексы тоже выросли.

Пара GBP/USD закончила торги на укреплении выше 1,6730, EUR/USD “зависла» на 1,3360, USD/JPY пробила отметку 102,50.

Нефть продолжает падать, золото и серебро замерли на прежних отметках.

Сегодня, 19 августа, ситуация складывается интересная.



На фондовых рынках интерес вызвало 6%-ное коррекционное падение акций Johnson&Johnson. Это может стать точкой входа на длительную позицию. Компания выплачивает хорошие дивиденды, которые постоянно повышаются, а темпы роста компании впечатляют: сегодня J&J работает по всему миру, в том числе и в странах БРИКС (целых 22% доходов корпорации идет отсюда). Поэтому многие аналитики рекомендуют сейчас купить акции этой корпорации, пока представляется дешевая возможность.

Герой товарно-сырьевых рынков — палладий. За прошедшие полгода он вырос аж на 25%, и продолжает набирать обороты. Это очень интересный актив: ожидается, что, пробив цель $900, он отправится к новым высотам: $908.

Нефть продолжает нисходящий тренд: аналитики ожидают достижения психологически важной отметки в 100 долларов за баррель Brent.

Валютный рынок показывает разброд и шатания. EUR/USD прыгает от коррекции к коррекции, предсказать ее поведение становится всё более сложно.

GBP/USD не особенно покупается, фунт растет, но очень медленно и печально. Впрочем, Марк Карни высказывается, что темпы роста заработной платы — не единственный фактор повышения процентной ставки Банка Англии. Внимание можно обратить и на инфляцию, и на CPI (которые будут опубликованы сегодня!), и на протокол заседания британского регулятора. Если хотя бы один из представителей Комитета уже высказался за ужесточение монетарной политики — фунт рванется вверх.