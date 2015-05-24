8 самых важных событий недели на рынке по версии MarketWatch

Портал MarketWatch выделил 10 самых важных событий на этой неделе. Среди них должны быть темы, связанные с рынком, но авторы решили включить еще пару новостей, которые тоже могут быть интересны читателям. Мы решили взять только восемь из них — небольшой обзор того, что было самым популярным на портале.

1. Действительно ли Калифорния - лучшее место для жизни? Нет сомнений, что Калифорния полна красивых мест и там можно много чего делать. Но многие люди беспокоятся о том, что они не смогли бы позволить себе жить в государстве с такими высокими налогами и с таким дорогим жильем. Но одновременно высокая стоимость жилья связана с тем, что очень многие хотят жить там. Если интересно, можете почитать в источнике размышления Сильвии Аскарелли — она составила рейтинг любимых мест для проживания по итогам опроса жителей США. Некоторые результаты могут вас удивить.

2. Негативные настроения на рынке нефти. Brent в четверг торговалась на уровне $66,54 за баррель, а в пятницу на закрытии торгов уже была по $65,55 за баррель. Это подъем на 7% с начала года, но падение на 36% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, инвесторы задаются вопросом, вернутся ли нефтяные котировки назад, как поведут себя запасы производителей, какая будет активность у буровиков и других участников рынка. Многие аналитики призывают быть осторожными. Goldman Sachs заявили в понедельник, что ожидают падение средней цены на Brent до $55 за баррель в 2020 году.

Некоторые эксперты доказывали, что нефть может не расти в ближайшее время. А ОПЕК тем временем заявила о своей постоянной работе, которая якобы направлена на сохранение рынка, чтобы вывести из игры сланцевых производителей США, которые портят ситуацию с ценами на нефть уже с прошлого года. Аналитик Джефф Ривз говорит, что инвесторам не нужно следить, как ведут себя запасы нефти в настоящее время. Кроме того, авторы MarketWatch давали несколько возможных сценариев развития нефтяного рынка, среди них есть и вариант "кризис".

3. Акции играют на долгосрочном восстановлении цен на нефть. Некоторые инвесторы считают, что снижение запасов в США, в сочетании с продолжающимся восстановлением экономики и массированным стимулированием в Европе, улучшит баланс спроса и предложения на нефть очень скоро. Для таких инвесторов, особенно если они хотят заключить долгосрочные сделки, а не только получить прибыль, автор портала Майкл Браш рекомендует семь акций энергетических компаний, которые нужно купить и держать в течение трех лет. Среди них, например, акции Suncor, Canadian Natural Resources, Halliburton, а вот Exxon Mobil и Chevron лучше не брать - они сильно не вырастут.

4. Укрепление рынков. Виктор Реклайтис и Уильям Уоттс пишут в MarketWatch о фиксации рынков, очень подробно рассматривая, как рынок играет против частных инвесторов и что можно сделать с этим.

5. Продолжающееся падение Lumber Liquidators. Акции компании Lumber Liquidators всеми силами защищались в четверг, но потеряли 17% в цене, когда компания заявила, что генеральный директор Роберт Линч "неожиданно" объявил о своей отставке, а основатель компании Томас Салливан назначен временным генеральным директором.

6. Массовые банковские штрафы. После многих месяцев расследований и переговоров пять крупных банков признали себя виновными в среду в Министерстве юстиции по обвинению в манипуляциях на валютном рынке. Виновные Barclays PLC, UBS Group AG, Citigroup Inc., JP Morgan Chase & Co. и Royal Bank of Scotland PLC. Bank of America Corp. не получал уголовное обвинение, но заплатит штраф $205 млн Федеральной резервной системе. ФРС заявила, что этот в ситуации с этим банком "не удалось обнаружить и зафиксировать поведение трейдеров, которые бы обсуждали возможность заключения аналогичных соглашений с манипулированием ценами". Штрафы, уплаченные в Министерство юстиции, ФРС и другие регуляторы, составили $5,6 млрд.

Аналитик из Rafferty Capital Markets Ричард Бове не стеснялся в выражениях, когда объявили решение Департамента юстиции банкам: "ФРС показывает, что Bank of America не сделал ничего плохого, но он ведь нанял трейдера, который в целом подсказывал, что можно сделать "неправильно". Банк отдал $205 млн наличными из денег акционеров за эти плохие мысли, но избежал уголовного преследования, потому что те мысли не были реализованы". После этих новостей акции Barclays выросли более чем на 3% в среду, RBS — на 2%, UBS — почти на 4%, в то время как акции трех оштрафованных банков снизились. Такая разница в ценах акций - "очевидное" отражение доверия инвесторов, что "иностранные банки будут теперь свободно расти без вмешательства правительства", тогда как большие американские банки не смогут этого сделать.

7. Твиты Клинтона и Обамы. Одна из самых популярных статей на этой неделе у MarketWatch — это новость о том, как президент Обама обменялся шутками с бывшим президентом Биллом Клинтоном в Твиттере. Билл Клинтон задал вопрос нынешнему главе Белого дома Бараку Обаме о том, что станет с его недавно созданным профилем @POTUS в Twitter после его ухода с поста. «Добро пожаловать в Twitter, @POTUS! Один вопрос: этот ник останется при администрации [президента]?» — написал он, используя свой аккаунт в Твиттере. При этом он намекнул на то, что этот аккаунт может понадобиться его жене Хиллари Клинтон, если та победит на президентских выборах 2016 года. В ответ Обама также отшутился: «Хороший вопрос, @billclinton. Ник прикреплен к Белому дому. Не знаешь кого-нибудь, кто бы заинтересовался аккаунтом @FLOTUS?» (этот аккаунт принадлежит первой леди США и сейчас его ведет Мишель Обама).

8. Страхи фондового пузыря. Шесть лет прошло в бычьем рынке акций, и мы постоянно видим бесконечный поток предупреждений, что котировки акций являются чрезмерными, и что скоро всех ждет снижение как минимум на 20%. Такого рода коррекции не являются необычными, но это будет очень страшно для краткосрочных инвесторов. Но если у вас есть длинные открытые позиции или хороший инвестиционный счет, вы делаете регулярные взносы или другие вложения в акции, то коррекция может быть не такой плохой вещью. Ведь ваши последующие взносы будут идти уже по более низким ценам, понижая среднюю стоимость, а рынок, как думают эксперты, рано или поздно все равно восстановится и возобновит свой рост.