Доллар стабилен на азиатских торгах

Курс доллара по отношению к основным валютам стабилен. После роста в понедельник, вызванного хорошим отчетом о жилищном рынке США и повышением доходности американских облигаций, индекс доллара прибавил 0,04 процента до 81,608.

"Данные о рынке жилья, кажется, повлияли на доллар, но все же рынок пока не демонстрирует четкой направленности, и я предвижу рост заявок на продажу доллара с нынешнего уровня", - сказал директор по валютному рынку State Street в Токио Барт Вакабаяси.

Аналитики ждут выходящий в среду протокол июльского совещания ФРС и новостей с совещания глав центробанков в Джексон Хоул, штат Вайоминг, которое начнется в четверг. Во вторник важным для рынка будет отчет об инфляции потребительских цен в США.

Евро подешевел на 0,04% - до $1,3356, удержавшись выше отмеченного в августе девятимесячного минимума $1,3333.

Курс доллара к иене поднялся на 0,03% - до 102,59 иены.

"Я думаю, многие хотят проверить потенциал роста доллара, но с другой стороны, нельзя ожидать от (главы ФРС Джанет) Йеллен ужесточения политики, а Банк Японии вряд ли скоро смягчит политику. Сомневаюсь, что доллар может превысить 103 иены", - считает старший трейдер одного из японских банков.