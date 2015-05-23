НСПК выбрала название для своей карты

Вчера в интернете закончилось голосование за лучший дизайн логотипа и название для первой Национальной платежной карты России. По итогам отбора больше всего голосов набрало название «Мир» - именно так будет называться карта НСПК, а в качестве логотипа будет стилизованный земной шар. Автор логотипа и названия получит приз - 150 тыс. рублей.

Национальная система платежных карт совместно с Банком России еще в апреле объявила творческий конкурс на создание бренда и логотипа первой национальной платежной карты РФ. По планам регулятора, первые карты должны быть готовы уже в декабре этого года.

В финале конкурса было 20 работ, в первый день голосования в лидеры вышли названия «Империя» (на логотипе изображены золотые купола), «Родина», «Комета».

Напомним, что НСПК начала работу в России с 23 июля 2014 года, а с 1 апреля 2015 года все внутрироссийские транзакции осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК.