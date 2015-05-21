Американские фондовые индексы растут в начале торговой сессии

В четверг вечером после открытия американских фондовых площадок наблюдается дружный рост индексов. Инвесторы отреагировали на последние отчеты по рынку труда неоднозначно, но после публикации отчетов по рынку жилья акции многих компаний пошли вверх. Вчерашний протокол ФРС сильно ослабил ожидания скорого повышения базовой процентной ставки, потому что многие из руководителей центробанков США уже в апреле посчитали маловероятным переход к ужесточению денежно-кредитной политики. А сегодня вышли данные о заявках на пособие по безработице в США — за прошлую неделю их число выросло 10 тыс., тогда как аналитики ждали увеличения только на 6-7 тыс.

К 17:12 мск индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,04% - до отметки 18292,70, Standard & Poor's 500 поднялся на 0,13% - до уровня 2128,70, а Nasdaq Composite вырос на 0,13% - до отметки 5078,42.

Акции крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy Co. подросли сегодня на 4,7%, когда ритейлер объявил о прибыли в I квартале — она оказалась выше ожиданий рынка благодаря сильным продажам мобильных телефонов и широкоэкранных телевизоров.

Hewlett-Packard Co. также прибавила 0,8%, когда объявила о продаже 51% подразделения в Китае за $2,3 млрд китайскому холдингу Tsinghua Unigroup. После закрытия торгов компания HP опубликует свои данные за прошлый квартал. По прогнозам экспертов, компания снизила выручку на 6% и прибыль на акцию на 3%.

