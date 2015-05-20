Минфин России оказался самым успешным трейдером 2014 — 2015 годов

Когда в конце 2014 — начале 2015 российская валюта резко обесценилась, один инвестор вложил в рубль 7,9 млрд долларов. Теперь, после того, как рубль продемонстрировал самое мощное мировое валютное ралли последних лет, тот же самый инвестор начал продавать его.

Знаете, кто этот инвестор?

Россия.

20 января заместитель министра финансов, Алеексей Моисеев заявил, что Россия купит примерно 500 млрд рублей к концу месяца, используя доллары из своего резервного фонда. Сейчас эти рубли стоят $10,1 млрд — на $2,2 млрд больше, чем тогда.

Сергей Романчук, руководитель форекс-отдела в Металлинвестбанке (Москва), прокомментировал ситуацию агентству Bloomberg: “Минфин в 2014 — 2015 гг оказался лучшим валютным дилером мира».

Во вторник заместитель Моисеев заявил, что рубль «очень силен», и министерство начало покупать иностранную валюту.

Петр Матис, валютный стратег лондонского Rabobank, входит в пятерку самых точных рублевых прогнозистов за последние четыре квартала (по данным агентства Bloomberg). Он комментирует действия Минфина России: «Когда ралли рубля прекратится, а перспективы дальнейшего роста российской валюты будут контролироваться организованными усилиями ЦБ РФ и Минфина, инвесторы могут начать искать более перспективные возможности на развивающихся рынках».

40%-ный взлет рубля после минимумов конца января пробил уровень сопротивления в 49 рублей за доллар, а политики в апреле начали говорить о том, что Центробанк снова будет покупать доллары.

Во вторник заместитель министра заявил, что закупка долларов Министерством не повлияет на обменный курс, потому что она происходит вне рынка и проводится непосредственно в Банке России. Цель этого мероприятия, по словам Моисеева, — зафиксировать прибыль от усиления рубля и пополнить запас долларов на будущее, к примеру, чтобы погашать внешние задолженности страны.

Однако курс изменяется — он просто не может не меняться. За сегодняшний день рубль подешевел: к 13.02 мск USDRUB торгуется на отметке 50,077.

Сейчас Минфин покупает 100 — 200 млн долларов в день, пополняя подтаявшие валютные резервы. Иван Чакаров, московский экономист Citigroup Inc и второй из пятерки самых точных рублевых прогнозистов Bloomberg, говорит, что план министерства по продаже местной валюты «намекает на то, что дальнейшее укрепление рубля не нужно на данном этапе. А значит, ралли закончилось».