Пульс частного инвестора - еженедельный дайджест (17.05.15)

НОВОСТИ ПАММ БРОКЕРОВ

В текущем рейтинг ПАММ брокеров запущенном у нас на сайте лидирует с отрывом Альпари, так же Альпари лидирует и по количеству ПАММ счетов и по общему капиталу ПАММ счетов.

Продолжается голосование и на виртуальной выставке Masterforex-V EXPO, где так же идет выбор по многим номинациям среди которых есть "Лучший ПАММ брокер" в которой тройку лидеров составляют брокеры: FiboGroup, Alpari, RVDMarkets

По Пантеон-Финанс и Форекс Тренд официальных новостей нет. Журнал Forex Magnates опубликовал статью в которой Новозеландский финансовый регулятор, Управление по финансовым рынкам (FMA) открестился от Форекс Тренд и посоветовал проконсультироваться с независимыми юристами относительно того какие действия можно предпринять для возврата своих средств.

На блоге инвестора http://www.profvest.com/ есть статья которая будет возможно полезной инвесторам ФТПФ о том как возможно вернуть свои средства из этих компаний, как составить иск в суд и прочие тонкости....

Grand Capital запустил новый инвестиционный сервис – классические ПАММ-счета. Сервис уже прошел внутреннее тестирование; сейчас его активно тестируют клиенты, формируется рейтинг Управляющих. ПАММы – это отличная альтернатива ЛАММ-счетам. На сайте пока еще нет рейтинга ПАММ счетов, сервис будет работать параллельно с ЛАММ системой.

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AMarkets представил новый инструмент для улучшения условий торговли своим клиентам и увеличения прибыльности торговли - online анализатор торговли. Сервис помогает трейдерам составлять оперативный и полноценный анализ принимаемых торговых решений, который позволит не повторять свои ошибки и учиться на чужих.





Альпари - Торговый оборот Альпари в России и СНГ в апреле 2015 года составил $91.4 млрд. Незначительное снижение этого показателя за прошлый месяц вызвано существенным сокращением волатильности по наиболее востребованной трейдерами и инвесторами паре EURUSD

13 апреля Альпари анонсировала запуск принципиально нового ECN-счета, разработанного совместно с компанией AMTS Solutions.

Начиная с 11 мая 2015 года, вы можете оценить все преимущества нового счета в демо-режиме: мгновенное исполнение ордеров, минимальный спред, отсутствие ограничений на сложные высокочастотные стратегии, скальпинг и другие. Передовая ECN-архитектура и практически неограниченная ликвидность позволят вам выйти на совершенно новый уровень торговли. Вы сможете протестировать функционал, настроить советники и отработать стратегии еще до полноформатного релиза счета. Служба технической поддержки ответит на все возникшие вопросы.

RVDmarkets - сообщает о запуске нового сервиса - загрузка истории сделок с других брокеров. Данный сервис позволяет вам загрузить сделки с любых реальных счетов сторонних брокеров на ваш ПАММ или Торговый счета в RVD Markets.

По результатам проведенного голосования, организованным независимым агентством IAFT Awards, которое завершилось 30.04.2015г. компания RVD Markets получила 1-е место в номинации "Лучший инновационный брокер 2014 года" (http://iaftawards.com/results.html). В голосовании приняло участие 132 480 трейдеров и участников рынка Forex.

Программные разработки в области ПАММ-сервиса и инвестиционных продуктов, улучшение действующих услуг и внедрение инновационных сервисов помогли одержать победу в этой номинации. Эта награда для Компании является показателем успешной работы и признанием тысяч трейдеров, которые выбирают именно нашу Компанию для работы на международном валютном рынке Forex.

Так же продолжается акция "Реальный бонус" для инвесторов RVDmarkets +18% и +6% партнерам. Бонус начисляется многократно за каждый ввод средств и без каких-либо лимитов по сумме. Бонус может быть использован для торговли, инвестирования или вывода.

Продолжается выгодная акция "Смени брокера" в рамках которой компания предоставляет бонус +50% к открытию нового торгового счета.

Рекомендованные управляющие трейдеры - обновление за май

Обратите внимание - ПАММ брокеры которые имеют проблемы с выплатами: FOREXTREND, PANTEON, DIVENFX, MRCMARKETS, LIONSTONE, UNIVELL BROKER, FOREXSTART

НОВОСТИ ИВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

МПО КАМЕНА - С 1 мая открыт прием инвестиций до формирования необходимого фонда в новую программу "Строительный пай". Срок инвестирования 14 месяцев, накопительный период 4 месяца по 25%. Далее 10 месяцев вы получаете равными частями свой вклад плюс накопленные 100%. Минимальная сумма инвестирования 50 000 рублей. Что бы инвестировать в эту программу нужно выполнить одно из этих условий:

1. Программа доступна для квалифицированных пайщиков в текущем месяце.

2. Для пайщиков закупивших товаров ТД на сумму 3500 рублей в текущем месяце.

Рекомендуем входить в эту программу до конца года.

Кстати получена первая выплата по программе "Нефтяной Пай"

14 мая в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция о подготовке и проведении Второго международного инвестиционного Форума "Кarat-Global"

Большое внимание уделялось итогам Первого инвестиционного форума, инициатором которого является группа компаний «Карат». Отвечая на вопрос нашего корреспондента, Константин Бунин, президент группы, рассказал об итогах Первого форума, среди которых создание совместной российско-китайской строительной компании «Ляньбан», соглашения с Самарской и Нижегородскими областями о строительстве жилья, инфраструктуры и промышленных объектов, решение о создании российско-китайского делового журнала. Он подчеркнул, что от Второго форума ждут еще большего числа контрактов, особенно в сфере высоких технологий, сельского хозяйства, строительства.

19 мая пройдет четвертый поток популярного интенсива Николая Мрочковского для тех, кто хочет создать денежный поток на недвижимости в 2015 году с минимальными вложениями или вообще без вложений. Николай Мрочковский - ведущий семинара. Предприниматель, инвестор, автор 57 книг, Рекордсмен мира, вошедший в книгу рекордов Гиннеса. В последние несколько лет, а особенно интенсивно – в этом году занимается инвестированием в недвижимость в разных ее проявлениях. Это действительно сильнейший инструмент, как для создания капитала, так и для обеспечения себе стабильного пассивного денежного потока.

Последние скамы хайп-проектов: Twoy.pro, startup-exchange.net, X365.club, Financiarity, Creative Investments, ФГ "Легион", follovvme, coinclub.biz, navseh.biz, startinvest.com(проблемы), BTC Plaza. Более полный список скамов и предскамов тут...

Актуальный хайп-портфель на май

Стратегия реализуется путем управления и перераспределения инвестируемых средств внутри портфеля, постоянному мониторингу проектов и своевременной ежемесячной их ротации. Хайп проеткы проходят тщательный отбор по основным показателям: популярности у частных инвесторов на форуме MMGP, средней доходности не менее 5% и не более 15% в месяц, возрастающий коэффициент AlexaRank, наличие проекта в рекламе у известных инвестиционных блоггеров. В состав может входить до 10 хайп проектов.

1. Leveron 2. Tower-invest 3. RusPranaFinance 4. Delston-capital 5. Elevrus

Рекомендуемый максимальный срок инвестирования в портфель 3 месяца. Доля хайп портфеля не должна превышать 10% от общего инвестиционного портфеля, ротация ежемесячно.

Текущий рейтинг хайп проектов по данным форума частных инвесторов mmgp.ru и авторитетности ресурсов по посещаемости.

RusPranaFinance - новый проект для оптимального хайп портфеля. RusPranaFinance дарит каждому, зарегистрировавшемуся на сайте (до 9 мая 2015 года), 50$ на счет в личном кабинете, которые и станут вашей первой инвестицией! При этом ежемесячный процент, начисленный на тело депозита, можно вывести. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 2-х месяцев.

GoldenTea - игра с выводом денег. 1) Покупаете чайные кусты в «Магазине»2) Сажаете их на «Игровом поле»3) Через некоторое время(какое вам удобно) собираете и продаете чай.

4)Выводите деньги на электронные кошельки, либо снова закупаетесь кустами в магазине.

Elevrus - новая млм пирамида, стремительно набирает обороты на форуме mmgp только стартовала и уже в топе. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 2-х месяцев.

Меркурий, Poker Automatics, webtransfer-finance, pegasusasset, Compass Business, Ogden Organization- хайп проекты долгожители, рекомендуем сокращать позиции.

НОВОСТИ БЛОГОВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Текущий показатель индикатора настроения частных инвесторов 3.0 нисходящая динамика. "ЛБЧИ - 2015" - текущие лидеры голосования. В рейтинг блогов добавился новый интересный блог thisinvest.com Общее же количество блогов после ревизии сократилось до 117. Из рейтинга удалены заброшенные и неактуальные блоги, в очереди на удаление еще порядка 10 блогов в основном заточенные под ФорексТренд

Продолжается конкурс блогов частных инвесторов "Знакомство с биржей SHAREINSTOCK" Напоминаем что первым 30 участникам биржа дарит 300$ безвозмездно. Успейте использовать возможность получения вознаграждения, так как еще есть несколько свободных мест. Конкурс проходит до 1 сентября.

В последнее время у форекс-брокеров появилась такая популярная “тема“ : под одним брендом зарегистрировано несколько компаний в разных частях мира. И на сайте гордо красуется надпись "регулируется FCA". На самом деле оказывается, что клиентам из стран СНГ открывают счета в оффшорной компании (потом делают с этими клиентами, что хотят), а под регуляцией FCA открывают счета только гражданам Великобритании. То есть, если клиент не гражданин Великобритании, то счет под FCA ему не откроют. И в случае проблем у всей группы компаний(работающих под одним брендом, но под надзором разных регуляторов) клиенту из России придётся рассчитывать на "защиту" от оффшорного регулятора. То есть клиенты из Великобритании получат свои средства или компенсацию, а клиенты из России не получат ничего. Читать далее...

Здравствуйте! Давно я уже не писал ничего о Форекс Тренд и Пантеон Финанс, но на это были свои причины. Сейчас, после скама ФТ и ПФ, многое вылезло наружу и стало очевидным, но я не заметил ни одного интернет-ресурса или блога, который бы толком ответил на многочисленные вопросы инвесторов. Вместо того, чтобы писать по несколько абзацев в день, я решил работать в направлении возврата депозитов с ФТ и ПФ и опубликовать полноценную статью, когда буду полностью готов и подкован во всех вопросах. Всем инвесторам ФТ и ПФ читать обязательно! Читать далее...

Для чего нужна финансовая подушка безопасности?(fffreedom.ru) Последние опросы в России показали общую тенденцию — у большинства людей не подготовлена финансовая подушка безопасности на случай чрезвычайных ситуаций и они не собираются ее формировать в ближайшее время. И сегодня мы попробуем понять, а нужна ли она вообще и если нужна, то в каком размере. Что такое финансовая подушка безопасности? — Это запас денег, либо высоколиквидных активов, которые позволяют вам не снижать ваш уровень жизни из-за потери источника дохода некоторое продолжительное время. Заначка до получки это тоже своего рода финансовая подушка безопасности. Она позволяет вам свести концы с концами в случае задержки заработной платы на несколько дней. Но все же именно финансовой подушкой называется более значительное количество денег способное поддержать вас на плаву более месяца. Читать далее ...

Как формировать собственный ПАММ-портфель?(thisinvest.com) Инвестирование в ПАММ-ы требует к себе особого внимания, а не то из инструмента для получения дополнительной прибыли это превращается в способ быстрого обанкрочивания. Основная обязанность инвестора – непрерывный поиск наилучших вариантов соотношения доходности и риска ПАММ-счетов. Следует трезво оценивать свои шансы на получение профита, в тоже время учитывая всевозможные негативные обстоятельства, без которых, к сожалению, никак не обойтись. Традиционный пример инвестиционного ПАММ-портфеля в своем составе содержит совокупность ПАММ-счетов с различной доходностью, как это можно наблюдать у меня. Подобная структура дает возможность максимально диферсифицировать вероятные угрозы при любых переменах на рынке. Но чтобы получить максимальную прибыль ПАММ-портфеля, нужно придерживаться баланса доходности счетов. Для того, чтобы правильно сформировать свой инвест-порфель следует всегда помнить о двух основных правилах. Первое – прибыльность счета пропорциональна потенциальным рисками. Второе – ничем не рискуя можно получить лишь мизерный доход. Читать далее ... Генетическая бедность: поучительные примеры от Натальи Грэйс (thisinvest.com) Как Вы думаете, в чем причина того, что многие люди живут в постоянной нищете, бедности, в, казалось бы, беспросветном безденежье? Дело далеко не всегда во внешних обстоятельствах: на самом деле у большинства людей есть возможности для того, чтобы жить если не богато, то хотя бы в достатке. Известный психолог и бизнес-тренер Наталья Грэйс много наблюдала за различными людьми и пришла к выводу, что нищета может быть… генетической! Вот четыре бытовых истории, которые она приводит в своей книге «Законы Грэйс» в качестве иллюстрации своих выводов. История первая. О чистоте. Когда-то в детстве, по словам Натальи, она часто бывала в гостях у своей подруги, где они развлекались, прыгая на старом пыльном диване. Тогда эта забава приносила им радость. Однако каково же было ее удивление, когда она заглянула к подруге через двадцать лет и увидела все тот же диван. А ведь купить новый – не так и дорого! Кроме того, вся обстановка в доме была какой-то неуютной и бедной. Стулья были затертые, зеркало – с трещиной, окна – грязные, цветочный горшок – с отколотым куском, перевязанный старым чулком. Да, у хозяйки могло не быть денег на дорогой ремонт, но хотя бы постелить на стол новую чистую клеенку вполне возможно. Тогда в ее голове возник вопрос: почему там, где нищета, почти всегда грязь, и наоборот? Получается, что грязь – спутник нищеты. А ведь чистота зависит не от количества денег, а от менталитета, а значит, по мнению автора, нищета – это то, что у нас в голове, а не в кошельке. Читать далее ... Манифест: создание Общественной Организации по защите прав и интересов вкладчиков, пайщиков и инвесторов России и СНГ (direct-market.ru)

Только за 2014 год лопнули четыре крупнейших финансовых пирамиды, позиционировавших себя, как Форекс-брокеры – MMCIS, Милл Трейд, Форекс-Тренд и Пантеон-Финанс. Три из них были организованы на территории Украины, с заявленной юридической регистрацией в офшоре, с юрисдикцией, недоступной рядовым гражданам СНГ, что, впрочем – не мешало им вести «бизнес» в т.ч. – и в России. Милл Трейд — с регистрацией в РФ. Естественно, никакой финансовой или коммерческой деятельности эти компании по месту заявленной регистрации не вели, практически не попадая в поле зрения регулирующих органов юрисдикции, ограничиваясь лишь деятельностью в СНГ. Результат – сотни тысяч обманутых граждан России и Украины, попавшиеся на крючок и уловки мошенников – лишились своих средств, а ответственные за это граждане, вроде Кондакова, Суржика и Ко, так и остались практически безнаказанными. Даже по приблизительным подсчётам, мошенники поживились на ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ рублей и гривен. И это – только три крупнейших скама за прошлый год, не учитывая множества мелких лоховозок всех мастей и пошибов. Что явилось причиной, и привело к столь печальному результату? Причина – не однозначна, и имеет целый ряд предпосылок. Во-первых, это повальная и тотальная финансовая безграмотность населения СНГ. Граждане – преимущественно, пенсионного и предпенсионного возраста – понятия не имею об финансовых и экономических процессах, что такое деньги на самом деле, как они появляются, и верят в различного рода сказки про Форекс, добрые инвестиционные компании, раздаривающие прибыль, и т.д. Читать далее ...

Как проводить анализ нефтегазовых компаний (mindspace.ru) Если вы задумываетесь о добавлении в портфель акций нефтегазовых компаний, то вам пригодится данный обзор. Потому как анализ таких активов невозможен без подготовки. Не зная специфики, их не понять и не измерить стандартными метриками. Как оценивать нефтяные и газовые компании и что учитывать, делая выбор? Об этом сейчас поговорим. И начнем мы, пожалуй, с того, что определим, на чем стоит нефтегазовый бизнес. А стоит он на таких столпах: 1. Добыча (Production). 2. Запасы (Reserves). 3. Денежный поток (Cash Flow). Это три ключевых переменных, от которых зависит его эффективность, и основное внимание мы уделим именно им. Читать далее ...

Прокрастинация – откладывание дел на потом. (alphainvestor.ru) Как ты уже понял, сегодня мы будем учиться бороться с прокрастинацией – довольно-таки распространённой проблемой нашего времени, с которой сталкивался, наверное, каждый, кто занимается чем-либо в этом мире и у кого есть какие-либо дела и обязанности. Прокрастинация – откладывание дел на потом. То есть, у человека есть какие-то дела, и он понимает, что ему нужно их сделать, но он постоянно отвлекается на всякие ненужные вещи (просмотр ленты новостей, развлекательных роликов, телевизора, ненужные споры, чай с печеньками и т. д.). Со стороны может показаться, что, раз человек ничего не делает, – значит он отдыхает. Это не совсем так. Дело в том, что в отличие от отдыха, когда человек набирается сил, прокрастинация изматывает и отнимает силы. А всё потому, что человек понимает, что ему нужно делать дела и не может нормально расслабиться, эта ситуация его беспокоит. По этой же причине не стоит путать прокрастинацию с ленью. А когда человек ленится – он также ничего не делает, но его это не беспокоит. Если тебе, дорогой мой читатель, знакома ситуация, когда ты весь день был чем-то занят, но толком ничего не сделал, это прокрастинация. И сегодня я поведаю несколько способов борьбы с ней. Читать далее ...





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