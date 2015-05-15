Фондовая Америка выросла в четверг, S&P 500 дошел до нового максимума

В четверг американские фондовые индексы по итогам торгов впервые продемонстрировали рост с начала этой недели. Показатель индекса Standard & Poor's 500 дошел вчера до нового исторического максимума, об этом свидетельствуют данные торгов и сводки агентства Bloomberg.

Причиной роста индексов стало ралли компаний высокотехнологического сектора, плюс слабый доллар и хорошие новости с рынка труда. "Рынок облигаций стабилизируется, а данные о заявках на пособие по безработице были позитивными, это дало акциям более благоприятный настрой в четверг", - говорит старший управляющий из Columbia Threadneedle Investments Анвити Бахугуна.

По данным Министерства труда США, на прошлой неделе за пособием по безработице обратилось на 1 тыс. меньше американцев, чем неделей ранее. По прогнозам аналитиков, это число, наоборот, должно было вырасти на 8 тыс. человек. Таким образом, неожиданное снижение показателя стало сюрпризом для рынков.

В лидерах подъема среди отраслевых групп S&P 500 в четверг были высокотехнологический и потребительский секторы. Dow Jones Industrial Average вчера подрос на 1,06% - до отметки 18252,24, Standard & Poor's 500 увеличился на 1,08% - до уровня 2121,1, а Nasdaq Composite за день подрос на 1,39% - до отметки 5050,79.

Цены на акции Microsoft и Apple в четверг выросли примерно на 2,3%. Котировки Facebook подросли на 3,7% - это самое большое повышение с октября 2014 года. Среди компаний потребительского сектора цены на акции выросли у компаний Altria - на 3,1%, Brown-Forman и Coca-Cola Enterprises - более чем на 2,2%. Рыночная стоимость Johnson & Johnson и Pfizer, выпускающих товары для здоровья, выросла на 1,2%.