Азиатские площадки в пятницу торговались в зеленой зоне

В пятницу на азиатских торгах основные фондовые индексы показали неплохой рост. Японский Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,83%, гонконгский Hang Seng - на 1,79% (к 10:39 мск), австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%, и только китайский Shanghai Composite упал на 1,57%. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific к закрытию сессий снизился на 0,36%.

"Позитивный настрой участников рынка распространяется и на Азию, - говорит портфельный управляющий Pengana Capital Ltd. в Мельбурне Тим Шредерс. - Ситуация в китайской экономике по-прежнему вызывает опасения".

Китайский фондовый рынок падает из-за прогнозов экспертов: они говорят, что скорые IPO приведут к оттоку средств со вторичного рынка. По оценкам Bloomberg, в ближайшее время инвесторы вложат в первичные размещения акций около 2,79 трлн юаней (это примерно $450 млрд).

Согласно сегодняшним отчетам, объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику в апреле вырос до 10,5% с мартовских 2,2%. Но объем этих вложений в прошлом месяце составил всего $9,61 млрд, это куда меньше, чем в марте - $12,4 млрд. "Статданные, вышедшие за последнее время, были слабыми, - говорит трейдер из Shenwan Hongyuan Group Co. в Шанхае Герри Альфонсо. - Инвесторы вернулись к выборочным покупкам акций, общих и четких катализаторов для рынка сейчас нет. Помимо этого, трейдеры, вероятно, продают часть бумаг, готовясь к очередному раунду IPO".

Во время торгов упали котировки акций китайских коммунальных, телекоммуникационных компаний – акции GD Power Development снизились на 4,3%, ZTE Corp. - на 4,5%. Ценные бумаги девелоперов и финансовых компаний также подешевели, это касается таких компаний, как Poly Real Estate Group, New Life China Insurance и Bank of China.

Японский рынок сегодня поддерживали сигналы того, что компании стараются больше поощрять своих акционеров. К примеру, Dentsu Inc., Dai Nippon Printing Co. и Marui Group Co., объявили о выкупе собственных акций. После таких новостей акции Dentsu, Dai Nippon Printing и Marui подскочили соответственно на 13%, 1,8% и 3,5%. "Компании все активнее стремятся поощрить акционеров за счет выкупа акций или увеличения дивидендов", - говорит аналитик из Daiwa SB Investments в Токио Соихиро Мондзи.

Стоимость акций Nikon Corp. сегодня упала на 12%, когда компания объявила об ухудшении целевого показателя операционной прибыли на год.