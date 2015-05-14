Dow и S&P 500 упали в среду, Nasdaq слегка вырос

Индикаторы Уолл-стрит в среду показали очень небольшие и разнонаправленные изменения. Dow Jones Industrial Average потерял 0,04%, S&P 500 тоже изменился весьма символически — на 0,03%. Nasdaq Composite прибавил 0,11%.
Инвесторы
осторожны: они боятся сильных сдвигов
на рынках облигаций, разочарованы
данными о розничных продажах в США за
апрель (вопреки ожиданиям аналитиков,
они так и не выросли с наступлением
весны). На этой неделе уже закончились
все драйверы роста или спада фондового
рынка — сегодня и завтра нас ждет совсем
небольшое количество макростатистики,
а высокий сезон отчетности уже завершился.
Поэтому движения «большой тройки»
сложно назвать уверенными. При этом
аномальные движения на рынках облигаций
затихли, и аналитики подводят неутешительные итоги: с
середины апреля рынки ценных бумаг с
фиксированным доходом потеряли более
$450 млрд стоимости.
Однако вчера появился новый повод для беспокойства: очередная порция слабой макростатистики. Вопреки ожиданиям аналитиков, розничные продажи в США в апреле не выросли на 0,2%, а остались на месте. Это может побудить ФРС отложить подъем процентной ставки. В результате доллар вчера упал относительно практически всех важных мировых валют.
Что касается отдельных акций, то 21% прибавил оператор трубопровода Williams Partners после информации о покупке 40% его акций компанией Williams Cos.
Ralph Lauren неудачно отчитался о результатах: его прибыль в первом квартале снизилась на 19%, испытав негативное влияние колебаний валютных курсов.