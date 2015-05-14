Dow и S&P 500 упали в среду, Nasdaq слегка вырос

Индикаторы Уолл-стрит в среду показали очень небольшие и разнонаправленные изменения. Dow Jones Industrial Average потерял 0,04%, S&P 500 тоже изменился весьма символически — на 0,03%. Nasdaq Composite прибавил 0,11%.

Инвесторы осторожны: они боятся сильных сдвигов на рынках облигаций, разочарованы данными о розничных продажах в США за апрель (вопреки ожиданиям аналитиков, они так и не выросли с наступлением весны). На этой неделе уже закончились все драйверы роста или спада фондового рынка — сегодня и завтра нас ждет совсем небольшое количество макростатистики, а высокий сезон отчетности уже завершился. Поэтому движения «большой тройки» сложно назвать уверенными. При этом аномальные движения на рынках облигаций затихли, и аналитики подводят неутешительные итоги: с середины апреля рынки ценных бумаг с фиксированным доходом потеряли более $450 млрд стоимости.



Однако вчера появился новый повод для беспокойства: очередная порция слабой макростатистики. Вопреки ожиданиям аналитиков, розничные продажи в США в апреле не выросли на 0,2%, а остались на месте. Это может побудить ФРС отложить подъем процентной ставки. В результате доллар вчера упал относительно практически всех важных мировых валют.

Что касается отдельных акций, то 21% прибавил оператор трубопровода Williams Partners после информации о покупке 40% его акций компанией Williams Cos.

Ralph Lauren неудачно отчитался о результатах: его прибыль в первом квартале снизилась на 19%, испытав негативное влияние колебаний валютных курсов.