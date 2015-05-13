Борьба ОПЕК за нефтяной рынок только начинается

Глобальная борьба за нефтяной рынок между ОПЕК и не входящими в картель производителями, которая потрясла рынок «черного золота» и виновата в крупнейшем падении цен с начала финансового кризиса, только начинается. Об этом пишет в среду The Wall Street Journal со ссылкой на Международное Энергетическое агентство.

Цена на нефть упала на фоне избытка добычи, вызванного «сланцевым бумом» в США, и замедлением спроса. Эта комбинация факторов ставила под удар позиции некоторых крупнейших в мире производителей «черного золота».



Всё вышеперечисленное привело к тому, что в мире развернулась настоящая война за долю рынка, начало которой положило ноябрьское решение ОПЕК не сокращать производство в условиях падения цен и предоставить рынку самому установить равновесные цены на энергоносители. Это было сильным сигналом к тому, что картель не собирался больше регулировать рыночные цены для своих конкурентов себе же во вред.

В своем свежем ежемесячном обзоре рынка нефти МЭА заявляет, что тактика ОПЕК в какой-то степени сработала. Сланцевые производители в США несколько месяцев подряд вынуждены были снижать затраты. Рост производства прекратился. МЭА ожидает, что рост добычи сланцевой нефти в США будет замедляться в мае на 80 тысяч баррелей каждый день.

Тем не менее, другие производители, не входящие в ОПЕК, продолжают наращивать добычу. Производство в России неожиданно подскочило на 185 тысяч баррелей в день в апреле (в годовом выражениии), а в Бразилии в I квартале выросло на 17%. Упорно растет и производство нефти в Китае, Вьетнаме и Малайзии. МЭА прогнозирует, что китайская добыча в этом году вырастет до 4,3 млн баррелей в день (на 100 тысяч в день). Недавний рост цены на нефть может снова «разморозить» процесс на тех скважинах, работа на которых была приостановлена из-за снижения инвестиций.

«Таким образом, пока рано утверждать, что ОПЕК выиграла войну за долю рынка. Битва только еще начинается», — утверждает МЭА.

В своем докладе в среду Агентство повысило прогноз роста добычи в странах, не входящих в картель, на 200 тысяч баррелей в день до 830 000.

В июне ожидается встреча профильных министров из стран-участниц ОПЕК, во время которой чиновники обсудят рынок нефти и то, должна ли ОПЕК с помощью своей продуктивности пытаться регулировать цены. На этот раз в программу саммита входят и закулисные переговоры с членами других стран — к примеру, России. Неформальный лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, не показывает никаких признаков отступления от своей стратегии. Согласно обзору МЭА, ее производство выросло в апреле до 21,3 млн баррелей в день (это самый высокий уровень с сентября 2012 года и на 1,4 млн баррелей больше в годовом выражении).

И действительно, ноябрьское решение группы не сокращать производство в погоне за высокими ценами — только «первый шаг в плане, который состоит в наращивании фактического производства и агрессивных инвестициях в будущие производственные мощности», отмечает МЭА. В то время, как не входящие в картель производители (к примеру, США) сокращают расходы на нефтедобычу, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ постоянно расширяют свои программы разведки и ввода в эксплуатацию новых месторождений. Производство нефти в Ираке достигло в апреле самого высокого уровня за последние 36 лет.