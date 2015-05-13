Нефть дорожает на снижении американских запасов

В среду нефть продолжает расти после резкого подъема во время предыдущей сессии. Котировки «черного золота» поддерживаются очередным уменьшением американских запасов. Поздно вечером во вторник Американский Институт Нефти опубликовал данные о снижении запасов сырья на 2 млн баррелей за прошлую неделю, вопреки ожиданиям аналитиков о росте запасов.

В итоге к 9.35 мск Brent с поставкой в июне стоит $68,02, WTI - $61,48 за баррель.

WTI

Фьючерсы на американскую нефтьприблизились к максимумам 2015 года после того, как сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США сократилось сильнее, чем ожидалось. Долгие месяцы низких цен стимулировали сокращение сланцевого производства и увеличили глобальный спрос на нефть.

Цены на нефть поддерживаются еще и снижением доллара относительно корзины основных валют.

Между тем, ОПЕК повысила прогноз глобального спроса на 2015 год: ожидается, что он составит 1,18 млн баррелей в день. Предыдущая оценка была 1,17 млн баррелей.

Правительство США сократило прогноз роста добычи на 2015 год до 530 тыс. баррелей в сутки с 550 тыс. Рост в 2016 году, по новым предположениям, будет на 20 тыс баррелей в день, а не на 80 тыс, как прогнозировалось раньше.

Однако рост цен, в свою очередь, может стимулировать и рост продукции. «Любое увеличение котировок будет вызывать автоматический ответ рынка, особенно со стороны производителей с низкой себестоимостью. К примеру, такие компании работают сейчас в пермском бассейне», — говорит Шунлинь Яп, старший нефтяной аналитик в IMT.