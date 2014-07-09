Ситуация на европейских фондовых рынках

Европейские акции сегодня падали уже четвертый день подряд. Тем временем американские индексные фьючерсы менялись мало, а азиатские рынки закрылись в красной зоне.

Индексы

Индекс Stoxx Europe 600 скользнул вниз на 0,3% до 339,15. Вчера индикатор умудрился отступить на 1,4% после того, как уменьшил свой прогноз прибыли Air France-KLM Group. Фьючерсы на S&P 500 потеряли чуть менее 0,1%, а MSCI опустился на целых 0,7%.

Трейдер из швейцарского банка Luzerner Kantonalbamk, Бенно Галликер, выразил мнение о том, что эти изменения могут быть не самыми крупными за лето. Очень важно дождаться публикации «минуток» Федерального Правительства США, тем более, что в финансовой среде уже ходят слухи о возможных агрессивных мерах.

Компании

Вторая по величине в мире кейтеринговая компания Sodexo уменьшила свои прогнозируемые годовые доходы: увеличение составит с 2,2% до 2,5% вместо обещанных 3%. Ее акции упали на 3,2% и сейчас оцениваются в 76,45 евро.

Акции британского автомобильного страховщика Admiral Group Plc рухнули вниз и откатились к ноябрьскому минимуму 2012 года. Они потеряли 5,3%. Впрочем, по заявлениям представителей компании они все равно видят свет в конце тоннеля в виде признаков возвращения к росту страховых премий.

На юге Европы царят не очень благодушные настроения. Так, акции лиссабонского холдинга Portugal Telecom SCPS SA упали на 7% (до 1,97 евро).

Зато подросли акции второго по величине в Европе авиакомпании-лоукостера EasyJet Plc. Они прибавили 2,2%, после заявления о том, что чуть позже в этом месяце опубликует свой отчет, который обещает быть довольно оптимистичным.