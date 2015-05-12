Америка торгуется сегодня в минусе, идя вслед за падающим рынком облигаций

Американские фондовые площадки после открытия торгов все еще находятся в «красной» зоне, индексы акций падают вслед за снижением на мировых облигационных рынках. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Standard & Poor's 500 падает вторую сессию подряд. "Когда значения индексов находятся у верхней границы исторических диапазонов, нужны более положительные новости, чем те, что у нас есть сейчас, - говорит фондовый аналитик из Miller Tabak & Co. Мэтт Мэли. - Рост рынков не был обусловлен улучшением экономики или фундаментальными причинами. Сейчас мало позитивных новостей, зато в избытке - негативных".

Рынок то растет, то падает на изменении настроений инвесторов о повышении ставок ФРС — то все массово ждут скорого изменения, то наоборот, никто уже не верит в ближайшие перемены со стороны регулятора. Последние пять недель американский рынок акций то идет вверх, то резко падает вниз. Сегодня президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что первое с 2006 года повышение базовой процентной ставки ФРС будет означать "смену режима", и это вызовет волнения на финансовых рынках.

Прогнозы экспертов Bloomberg на первый подъем ставки американским центробанком — сентябрь 2015 года.

К 17:14 мск индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,78% - до отметки 17964,50, Standard & Poor's 500 снизился на 0,70% — до 2090,50, а Nasdaq Composite упал на 0,92% - до отметки 4947,55.

Ценные бумаги компании Hilton Worldwide в начале торгов упали на 0,8%, когда Blackstone Group выставила на продажу 90 млн ее акций. Акции Rackspace Hosting рухнули на 15,5%, когда IT-компания заявила о снижении темпов роста выручки в текущем квартале. В то же время котировки акций AOL подскочили на 17,8%, когда оператор связи Verizon Communications объявил о покупке медийного конгломерата AOL за $4,4 млрд.