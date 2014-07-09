Азиатские рынки закрылись на понижении

Все азиатские фондовые индексы сегодня закрыли торги падением. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacisic упал на 0,7%. Это самое стремительное падение с мая месяца. В принципе, ничего смертельного не произошло, особенно с учетом того, что еще позавчера этот индекс достиг максимального за последние 6 лет значения. Вполне закономерно, что сейчас происходит коррекция.

Nikkei 225 упал на 0,1%, и это — самое скромное падение за сегодня. Рухнул на 1,55% Hang Seng, сдал позиции на 1,1% A$P/ASX 200, Shanghai Composite потерял 1,23%.

Иена упала во вторник относительно доллара США на 0,3%. На этом фоне ослабли акции японских компаний. Так, Toyota Motor Corp., Nissan Motor Co., Panasonic Corp. подешевели на 1,1%. Самая большая брокерская компания в Японии, Nomura Holdings Inc., потеряла 2,5%. Зато прекрасно себя чувствует Bridgestone Corp, самый крупный азиатский поставщик автомобильных шин: июльское удорожание ее акций составило 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.