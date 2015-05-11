Американские индексы колеблются после открытия торгов 11 мая

Сегодня днем фьючерсы на американские фондовые индексы поднимались вверх — инвесторы все еще оценивают пятничные данные по уровню безработицы в США. По состоянию на 16:30 мск, фьючерс на S&P 500 рос на 0,04%, фьючерс на индекс Nasdaq - на 0,08%, а фьючерс на Dow Jones - на 0,04%. При этом на прошлой сессии все три индекса показывали отрицательную динамику.

В понедельник после открытия торгов на фондовом рынке США наблюдается следующая картина. К 16:35 мск индекс S&P 500 вырос на 0,02% - до 2116,60, Nasdaq подрос на 0,20% - 5013,44, а Dow Jones упал на 0,01% - до 18188,50. На прошлой неделе в пятницу министерство труда США опубликовало отчет, в котором говорилось, что уровень безработицы в стране месяц назад упал до 5,4% (в марте было 5,5%), достигнув минимального значения с мая 2008 года. Кроме того, в апреле выросло число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики - на 223 тыс., и этот показатель чуть-чуть не дотянул до прогноза в 224 тыс.

Как считают аналитики, темпы роста экономики в США растут, но не такими быстрыми темпами, чтобы можно было беспокоиться о скором повышении ставок ФРС.