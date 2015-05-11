Фондовая Европа снижается в ожидании итогов заседания Еврогруппы

Основные фондовые индексы Европы сегодня демонстрируют в целом отрицательную динамику. Инвесторы все еще по-разному реагируют на новости и прогнозы в преддверии заседания Еврогруппы по вопросу долга Греции. О нестабильности фондовых индексов свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 14:57 мск немецкий индекс DAX 30 снизился на 0,25% - до отметки 11680,30 пункта, французский CAC 40 упал на 1,14% - до уровня 5032,30, британский FTSE 100 при этом растет — на 0,18%, до отметки 7059,80 пункта. Индекс греческого фондового рынка упал на 2,84%.



Сегодня Еврогруппа проведет в Брюсселе встречу с переговорной группой Греции, чтобы вновь попытаться решить вопросы о долгах страны. Афины в очередной раз надеются, что эта встреча принесет прогресс в переговорах с кредиторами.

"Греция остается большой проблемой для европейских инвесторов", - считает главный рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам. Он говорит, что ни лидеры Греции, ни кредиторы не хотят идти на уступки, чтобы продвинуться в переговорах.

Кроме того, инвесторы почти никак не отреагировали на заявление Банка Англии по процентной ставке — как и ожидали аналитики, центробанк Великобритании сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых. Точно так же подтвердились показатели по общему объему программы QE Банка Англии — они остались на прежнем уровне в 375 млрд фунтов стерлингов.