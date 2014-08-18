Статистическая неделя: календарь важных событий

Случиться должно много интересного: и публикация данных макроэкономической статистики, и корпоративная отчетность, и выступления официальных лиц. Но понятно, что в центре внимания в любом случае окажется украинский кризис и разнообразные события, связанные с эмбарго. Запад готовит «симметричный ответ», Россия, и в ус не дуя, уже рассматривает широкий список промышленных и медицинских товаров, которым путь через границу будет «заказан».



Во вторник 19 августа ждем данных по платежному балансу еврозоны, инфляции в Великобритании, розничным продажам в РФ. США представит пакет статистики по продажам в торговых сетях, инфляции, строительству новых домов и разрешениям на строительство. Что касается отдельных компаний, то отчетов ждут инвесторы BHP Billiton и John Wood Group.

В среду на экономической конференции в Линдау выступит канцлер Германии Ангела Меркель. Также ждем данных по торговому балансу в Японии, инфляции в Германии и России, строительному производству в еврозоне, индексов ипотечного рынка. ФРС и Банк Англии представят протоколы своих последних заседаний (от них ждут очень многого). На среду планируется также крупный блок статистики от отдельных компаний: Cralsberg, Heineken, Hewlett-Packard, Staples.

21 августа, в четверг, инвесторы и трейдеры с нетерпением ожидают старта ежегодного симпозиума ФРС в Джексон Хоуле. С речью выступит Джанет Йеллен, и мы опять будем всматриваться в протокол этого выступления, в поисках намеков на повышение процентной ставки ФРС. Китай и США предоставят деловую активность в промышленной сфере. Франция, Германия и еврозона в целом обнародуют данные по промышленности и сфере услуг. Великобритания даст показатели розничных продаж. Также ожидаем цифр по потребительской уверенности в еврозоне. Среди компаний в фокусе — отчет Raiffeisen Bank и Ростелекома.

Пятница будет более спокойной: она даст данные по инфляции и розничным продажам в Канаде. По своим успехам планирует отчитаться Mail.ru.