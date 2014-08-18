В Украине затишье. Европа двинулась в рост

Европейские фондовые рынки выросли после того, как акции показали максимальный рост за месяц. Это произошло на фоне того, что украинские и российские чиновники встретились для переговоров: Павло Климкин и Сергей Лавров разговаривали в Берлине. Целью переговоров было обозначено ослабление напряженности между странами. Несмотря на то, что брежневских поцелуев между политиками зафиксировано не было, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмейер заверил, что были достигнуты определенные успехи. Лавров, правда, мрачно отметил, что никаких резолюций подписано не было.



«Каждый раз, когда вы наблюдаете деэскалацию геополитического риска — это всегда работает в пользу рынков», - заявил в интервью агентству Bloomberg Стин Якобсен, директор по инвестициям банка Saxo A/S (Копенгаген). - «Краткосрочные движения фондового рынка сейчас почти полностью контролируются новостями по ситуации Украины/России. Сейчас мы наблюдаем временное облегчение».



Американские индексные фьючерсы выросли, азиатские фондовые рынки не показали серьезных изменений.

Среди отдельных компаний выросли United Internet AG (+4% на информации о покупке 10,7% акций Rocket Internet AG). На 3% “потолстел» концерн Renault SA, не в меньшей степени благодаря тому, что среди 19 промышленных групп индекса Stoxx Europe 600 автомобилестроение лидировало. Банковский сектор демонстрирует оптимизм: так, Commerzbank AG прибавила 1,4%. Технологическая зона тоже в порядке: 1,1% прибавила Deutsche Telekom AG, да еще и заявила о том, что она собирается купить крупных кабельных поставщиков.

Небольшой биржевой переполох случился даже в спокойной Скандинавии: табачная компания Assens A/S заявила, что подумывает об IPO, на фоне чего Swedish Match AB (владелец 49% процентов Assens) заработала 1,5% прибавки к цене акций.

В целом Stoxx 600 прибавил 0,9% к середине дня. Сегодня рост показали все отрасли, представленные в этом индексе. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили 0,4%, а вот азиатско-тихоокеанский MSCI топчется на месте, прибавив меньше 0,1%.