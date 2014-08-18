В Украине затишье. Европа двинулась в рост

Европейские
фондовые рынки выросли после того, как
акции показали максимальный рост за
месяц. Это произошло на фоне того, что
украинские и российские чиновники
встретились для переговоров: Павло
Климкин и Сергей Лавров разговаривали
в Берлине. Целью переговоров было
обозначено ослабление напряженности
между странами. Несмотря на то, что
брежневских поцелуев между политиками
зафиксировано не было, министр иностранных
дел Германии Франк-Вальтер Штайнмейер
заверил, что были достигнуты определенные
успехи. Лавров, правда, мрачно отметил,
что никаких резолюций подписано не
было.
«Каждый раз,
когда вы наблюдаете деэскалацию
геополитического риска — это всегда
работает в пользу рынков», - заявил в
интервью агентству
Bloomberg
Стин
Якобсен, директор по инвестициям банка
Saxo
A/S (Копенгаген).
- «Краткосрочные движения фондового
рынка сейчас почти полностью контролируются
новостями по ситуации Украины/России.
Сейчас мы наблюдаем временное облегчение».
Среди отдельных компаний выросли United Internet AG (+4% на информации о покупке 10,7% акций Rocket Internet AG). На 3% “потолстел» концерн Renault SA, не в меньшей степени благодаря тому, что среди 19 промышленных групп индекса Stoxx Europe 600 автомобилестроение лидировало. Банковский сектор демонстрирует оптимизм: так, Commerzbank AG прибавила 1,4%. Технологическая зона тоже в порядке: 1,1% прибавила Deutsche Telekom AG, да еще и заявила о том, что она собирается купить крупных кабельных поставщиков.
Небольшой биржевой переполох случился даже в спокойной Скандинавии: табачная компания Assens A/S заявила, что подумывает об IPO, на фоне чего Swedish Match AB (владелец 49% процентов Assens) заработала 1,5% прибавки к цене акций.
В целом Stoxx 600 прибавил 0,9% к середине дня. Сегодня рост показали все отрасли, представленные в этом индексе. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили 0,4%, а вот азиатско-тихоокеанский MSCI топчется на месте, прибавив меньше 0,1%.