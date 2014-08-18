Евро против доллара и иены стал намного спокойнее

В понедельник днем отношения валютных пар почти не изменились, так как инвесторы все еще следят за развитием ситуации в Украине и надеются на прекращение огня.

Пара EUR/USD ослабла на 0,08% до 1,3388 с 1,3399, достигнутых в пятницу вечером, но все еще близка к девятимесячному минимуму 1,3332, достигнутому 8 августа. Пара, вероятно, найдет поддержку на 1,3350 и сопротивление на 1,3410, максимуме пятницы.

Пара EUR/JPY удерживается на уровне 137,14, в то время как USD/JPY подешевела на 0,08% до 102,44.

Пара EUR/GBP снизилась на 0,34% до 0,8001 с 0,8026 в пятницу вечером.

В среду центральный банк опубликует протоколы своего августовского политического совещания, в то время как инвесторы ждут любых признаков будущего повышения процентных ставок банком.