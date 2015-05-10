Видео: Макс Кайзер. Как зарабатывают компании с помощью алгоритмов?

В очередном выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» ведущие разбирают интересную тему — алгоритмы, на которых наживаются банкиры, бизнесмены, политики и т.д. По их словам, можно проанализировать любое явление или действие людей и получить потом от этого выгоду или деньги.

Такими словами начинает передачу Макс Кайзер: «Теодор Рузвельт однажды сказал: «Человек, который никогда не ходил в школу, может обчистить товарный вагон. Но если у него есть высшее образование, он может украсть целую железную дорогу! А если бы Рузвельт был жив сегодня, он мог бы сказать, что человек с роботом для алгоритмического трейдинга может украсть железную дорогу у человека с высшим образованием, который украл ее до него». Рассуждения о проблемах информационных технологий, о борьбе с трестами и картелями, о сговорах компьютеров и роботов, об обработке больших объемов информации (Big Data) смотрите в этом выпуске программы.

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