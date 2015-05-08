Индексы Азии сегодня в основном в мажоре после вчерашнего падения

В пятницу утром азиатские фондовые индексы демонстрируют рост после падения в четверг до минимальной отметки за месяц, сообщает Bloomberg.

Так, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос сегодня на 0,1% - до отметки 150,49 пункта. За неделю индикатор снизился на 1,6%, причем это снижение длится уже вторую неделю подряд. Японские индикаторы Nikkei 225 подрос к закрытию на 0,45%, а Topix поднялся ранее на 0,95%. Котировки акций Nintendo Co. выросли на 7,8%, когда руководство компании заявило, что расширение бизнеса в сферу игр для мобильных устройств удвоит ее прибыль.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,81% к 9:23 мск, за неделю индекс упал на 6,3%, что может стать максимальным недельным снижением с июля 2010 года. В Китае растут в цене акции высокотехнологических компаний - Digiwin Software Co. и Wangsu Science & Technology Co. подорожали более чем на 6%.

Гонконгский индекс Hang Seng сегодня поднялся на 1,08% к 9:40 мск, австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,20%, а южнокорейский Kospi снизился на 0,26% к закрытию торгов в регионе.