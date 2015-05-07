Банки вновь жалуются на сбои в работе НСПК

Как сообщает сегодня газета «Известия», в ночь на 7 мая клиенты и банки снова испытали перебои в работе НСПК. По словам источника, клиенты не могли пополнить карты, выпущенные одним банком, через интернет-банк или банкомат другого. В частности, такие проблемы были у держателей карт Visa и MasterCard.

Один из банкиров подтвердил, что проблемы с переводами на карты Visa и MasterCard Сбербанка, ВТБ24 и других банков появились уже в субботу, 2 мая. Сотрудники центробанка пояснили, что «соответствующие отказы вызваны проблемами в соединении между НСПК и банками-эмитентами, то есть Сбербанком и ВТБ24». Собеседник уточнил, что это технический сбой и вызван он тем, что крупные банки используют несколько хостов процессинга, а НСПК подключила пока только по одному хосту у этих банков — вот из-за чего многие клиенты столкнулись с проблемами перевода средств с карт сторонних банков.

Предыдущий технический сбой в НСПК произошел в ночь на 29 апреля, тогда из-за сбоя в системе не обслуживались операции по картам MasterCard и Visa более 4 часов.