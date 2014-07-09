Прогноз финансовых рынков на 9 июля

На фондовом рынке сегодня наблюдаются хорошие шансы у розничной сети Wal-Mart догнать по росту S&P500 на фоне роста потребительских расходов (по данным из США) и восстановления американской экономики. Странно, что за пять лет компания не показывает хорошие темпы роста — за это время ретейлер смог прибавить 41,7% по показателю EPS, но уже в первом квартале этого года сеть Wal-Mart сообщила о снижении EPS на 3,5% из-за плохих погодных условий.

На товарно-сырьевом рынке США тоже не демонстрирует хорошего роста даже перед прогнозируемой позитивной отчетности за II квартал. Золото воспользовалось этим моментом, увеличившись немного в цене во вторник. Нефть продолжает нести потери, т.к. ситуация в Ираке остается напряженной. Сейчас нефть марки Brent продается на уровне 108,44, котировки постоянно теряют в цене.

На валютном рынке стоит обратить внимание на Австралийский доллар (AUD), который последовал примеру товарного коллеги, и смог подняться выше 0,94 против доллара США. Пара получила поддержку еще и со стороны сильных данных по деловым настроениям от банка NAB. Впереди у валюты главный тест - данные по занятости, которые выходят сегодня ночью. Свою роль могут сыграть также публикуемые сегодня данные по CPI Китая.

Пара EUR/USD не вызывает большого интереса в последнее время, однако сегодня к вечеру все может измениться в случае, если протокол заседания ФРС принесет определенные сюрпризы.