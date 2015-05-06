Терпения к Греции все меньше

Сегодня в центре внимания будут несколько событий. Первое – это Греция, второе – приближающиеся выборы в Британии. Что касается Греции, выплата 200 миллионов евро МВФ должны быть сделана сегодня, а ЕЦБ предстоит решить вопрос о предоставлении чрезвычайной ликвидности для содействия греческим банкам, пострадавшим из-за оттока капитала. Справедливо было бы сказать, что ситуация развивается по схеме автомобильной аварии: невозможно предсказать, когда это случится и каких ждать неожиданностей. Единая валюта начала сессию с укрепления, удерживаясь выше 1.12, тем не менее, вполне вероятно, что она будет чувствительной к сегодняшним новостям.

Что касается британских выборов, голосование пройдёт завтра, результаты будут обрабатываться в пятницу. Опросы все ещё не дают чёткого представления о ситуации, таким образом, волатильность по фунту, вероятно, будет чувствоваться в течение пятницы, когда выйдет также отчёт по занятости в США. Помимо этих факторов, примечательна также будет доходность облигаций, особенно в Германии, учитывая динамику от ниже 0.10% до выше 0.50% по десятилетним ценным бумагам. Эта более долгосрочная доходность значит меньше для валюты, однако это все ещё фактор некой поддержки для евро. Обратите внимание, что сегодня выходят окончательные данные менеджеров по снабжению в еврозоне, и что касается США, то здесь концентрация будет на релизе данных по занятости ADP, которые выходят перед официальным релизом в пятницу.