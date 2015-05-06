Европа падает вслед за греческим рынком

Фондовая Европа вторник завершила в минусе. Индексы региона понизились вслед за падением греческого рынка — инвесторы боятся, что переговоры между Афинами и кредиторами не завершатся в ближайшее время. Если Греция не получит финансовую помощь вовремя, ей придется объявить дефолт. Такое сообщение приводит сегодня агентство Bloomberg.

Во вторник министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что Греция может вновь затянуть необходимую работу перед встречей с кредиторами, которая назначена уже на 11 мая. Большинство участников рынка уверены, что есть прогресс в переговорах Греции и кредиторов и ожидали, что стране окажут финансовую помощь, ведь уже 12 мая ей нужно выплатить МВФ очередной транш почти в 1 млрд евро. Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 вчера упал на 1,46% - до уровня 391,01 пункта. Во время торгов он поднимался на 1,1% на фоне позитивных финансовых результатов некоторых компаний за I квартал. Британский FTSE 100 во вторник снизился на 0,84%, германский DAX - на 2,51%, французский CAC 40 - на 2,12%. Греческий ASE упал на 3,9%, это минимум за семь недель.

Акции HSBC Holdings Plc упали на 3,2%, когда выяснилось, что выручка крупнейшего банка Европы в I квартале была ниже прогнозов. Рыночная стоимость Deutsche Bank AG упала на 1,7%, когда рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов германского банка на "негативный" со "стабильного". Акции Deutsche Lufthansa AG потеряли почти 3%, когда авиакомпания объявила об убытке в I квартале в размере 144 млн евро.

Стоимость акций UBS AG увеличилась на 3,8% - крупнейший банк Швейцарии увеличил чистую прибыль в I квартале на 88% - до 1,98 млрд швейцарских франков ($2,14 млрд), тогда как эксперты прогнозировали только 1,22 млрд франков.

Рост цен на нефть вызвал увеличение цен на акции бумаг нефтепроизводителей - BP Plc подорожал на 1,4%, Royal Dutsch Shell Plc - на 1,5%.