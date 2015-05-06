Фондовая Америка закрылась в "красной" зоне из-за слабых отчетов

Во вторник фондовые площадки США закрылись в минусе. Американские индексы упали после слабых отчетов, которые увеличили страхи инвесторов в отношении состояния экономики страны. Об этом сообщает сегодня агентство Bloomberg.

По данным Министерства торговли, дефицит внешнеторгового баланса США в марте вырос до рекордного уровня за шесть лет - до $51,4 млрд с пересмотренных $35,9 млрд месяцем ранее. Рост дефицита баланса внешней торговли, скорее всего, означает, что американская экономика упала в I квартале, а окончательные данные о ВВП это только подтвердят, считают эксперты. Однако, вчера также стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США в прошлом месяце вырос до 57,8 пункта — это максимум с ноября 2014 года. "Чувство тревоги просачивается на фондовый рынок в связи с разнонаправленными сигналами по экономике, а также высокими котировками акций, - говорит аналитик из Bank Wealth Management Терри Сандвен. - В американской экономике отмечается замедление роста, и высокие котировки акций повышают риск неверной оценки ситуации трейдерами, поэтому их беспокойство остается сильным".

Отрицательной для всего рынка все еще остается ситуация в Греции. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил вчера, что Греция не успеет закончить необходимую работу, чтобы достичь соглашения с кредиторами до назначенной на 11 мая встречи Еврогруппы.

Во вторник по итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,79% - до отметки 17928,2 пункта. Standard & Poor's 500 упал на 1,18% - до уровня 2089,46. Индекс Nasdaq Composite также упал на 1,55% - до отметки 4939,33 пункта. Акции технологических компаний вчера довольно сильно упали, индикатор, который рассчитывается на основе котировок бумаг производителей полупроводников, снизился на 2,2%. Акции Apple снизились на 2,3%, Micron Technology и Intel упали более чем на 1,6%. Котировки акций авиакомпаний упали после роста цен на нефть. Так, стоимость бумаг Delta Air Lines и American Airlines упала на 3%.