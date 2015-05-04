Европейские акции растут во главе с DAX

В
понедельник европейские фондовые
индексы показывают дружный рост. Лидером
подъема стал немецкий DAX,
который вырос после публикации PMI
в производственном секторе,
оказавшегося выше рынка (52,1 против
51,9). Аналогичный индекс по еврозоне в
целом тоже оказался выше прогноза: 52,0
против 51,9.
Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на национальных выборах в Великобритании, которые состоятся в четверг.
Министр
труда Греции заявил в понедельник, что
страна намерена выполнить все свои долговые
платежи в этом месяце, плюс к тому
надеется достичь соглашения со своими
международными кредиторами, чтобы
получить дальнейшие финансовые транши.
Однако МВФ настаивает на жестких реформах
рынка труда.
- К
12.49 мск DAX прибавил уже
1,08%. Кристиан Хенке, стратег IG,
прокомментировал рост: немецкая
статистика стала катализатором для
отскока DAX от его недавней
коррекции: «Это всего лишь коррекция,
и ничего больше». Кристиан Стокер,
стратег UniCredit, был более
оптимистичен в своих оценках: «Немецкие
данные показывают, что производство
по-прежнему расширяется. Мы, безусловно,
перестарались, когда боялись, что
недавний рост евро повредит немецким
компаниям. Большинство аналитиков
сейчас должны будут пересмотреть свои
прогнозы на 2015 — 16 гг».
- CAC 40, несмотря на снизившийся PMI, вырос на 0,54%.
- FTSE 100 еще в пятницу окреп на 0,36%, а сегодня британские рынки закрыты.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx прибавил 0,45%.
Что касается отдельных акций, то, к примеру, 8,8% прибавила Syngenta, швейцарская компания. Это — результат новостей о том, что компании было сделано предложение о покупке крупнейшим в мире производителем семян, Monsanto.