Европейские акции растут во главе с DAX

В понедельник европейские фондовые индексы показывают дружный рост. Лидером подъема стал немецкий DAX, который вырос после публикации PMI в производственном секторе, оказавшегося выше рынка (52,1 против 51,9). Аналогичный индекс по еврозоне в целом тоже оказался выше прогноза: 52,0 против 51,9.



Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на национальных выборах в Великобритании, которые состоятся в четверг.

Министр труда Греции заявил в понедельник, что страна намерена выполнить все свои долговые платежи в этом месяце, плюс к тому надеется достичь соглашения со своими международными кредиторами, чтобы получить дальнейшие финансовые транши. Однако МВФ настаивает на жестких реформах рынка труда.



К 12.49 мск DAX прибавил уже 1,08%. Кристиан Хенке, стратег IG, прокомментировал рост: немецкая статистика стала катализатором для отскока DAX от его недавней коррекции: «Это всего лишь коррекция, и ничего больше». Кристиан Стокер, стратег UniCredit, был более оптимистичен в своих оценках: «Немецкие данные показывают, что производство по-прежнему расширяется. Мы, безусловно, перестарались, когда боялись, что недавний рост евро повредит немецким компаниям. Большинство аналитиков сейчас должны будут пересмотреть свои прогнозы на 2015 — 16 гг».



CAC 40, несмотря на снизившийся PMI, вырос на 0,54%.

FTSE 100 еще в пятницу окреп на 0,36%, а сегодня британские рынки закрыты.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx прибавил 0,45%.

Что касается отдельных акций, то, к примеру, 8,8% прибавила Syngenta, швейцарская компания. Это — результат новостей о том, что компании было сделано предложение о покупке крупнейшим в мире производителем семян, Monsanto.