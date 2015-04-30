Ставку в РФ понизят минимум на 1%, уверены аналитики

Сегодня Банк России проведет очередное заседания по денежно-кредитной политике, и уже к 13:00 мск мы узнаем, как регулятор будет изменять процентные ставки. По мнению многих аналитиков, центробанк не будет разочаровывать рынок и сделает следующий шаг к смягчению денежно-кредитной политики — понизит ставки как минимум на 1%.

Для российского рынка заседание центробанка, пожалуй, основное событие недели, и потому его ждут уже давно — каждый строит свои прогнозы, а трейдеры готовятся поймать момент, чтобы получить максимальную прибыль на волатильности валютного рынка — обычно объявление решений центробанка моментально влияет на курс рубля.

В настоящий момент ключевая процентная ставка центробанка России составляет 14% годовых. Сам регулятор отмечает, что баланс рисков сейчас смягчен в сторону охлаждения экономики, поэтому в этих условиях поддержка компаний будет более приоритетным направлением, чем контроль инфляционных ожиданий. Кроме того, пик роста потребительских цен уже пройден: годовая инфляция снижается и на 20 апреля 2015 года она составляла 16,7% вместо предыдущих 16,9%. В конце концов, уже все поняли, что дорогой рубль невыгоден экономике, потому что он ограничивает экспорт и усложняет жизнь российским компаниям-локомотивам роста.

Если центробанк снизит ставку даже на 1%, это будет соответствовать его обещанию «двигаться постепенно». Скорее всего, такой сценарий уже заложен в текущую стоимость рубля, поэтому сильного падения курса нацвалюты не ожидается, либо ее быстро погасит сам рынок.