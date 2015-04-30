«Большая тройка» Уолл-стрит в среду понизила котировки

Фондовые индексы Америки в среду упали: сказалось крупнейшее за последний год падение ВВП США. Аналитики ожидали роста на 1%, а на деле оказалось, что ВВП прибавил всего 0,2%. На этом фоне DJIA снизился на 0,41%, S&P 500 потерял 0,37%; Nasdaq Composite упал на 0,63%. ФРС США тоже не внесла ясности в вопрос о повышении ставки.

Отчетность корпораций тоже влияла на рыночную ситуацию.

Так, Twitter продолжает падать: выручка компании не оправдала ожиданий экспертов, за счет чего сервис микроблогов потерял еще 8,9% котировок.

US Steel попрощалась с 12% капитализации: в первом квартале неожиданно для всех компания зафиксировала убыток и снизила годовой прогноз по прибыли.

Оператор казино Wynn Resorts Ltd снизил стоимость своих акций на целых 17% из-за разочаровывающей отчетности за I квартал. Компания решила сократить дивиденды по ценным бумагам на 2/3.

Сильные финансовые показатели по I кварталу позволили акциям GoPro подпрыгнуть на 13%.

Словом, волатильность и разбег потерь/приобретений на американском фондовом рынке заметно выросли.