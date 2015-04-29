Индексы Уолл-стрит во вторник шли разными дорогами

Сессия во вторник закончилась во вторник по-разному для разных индексов американского фондового рынка. Отчетность корпораций за вчерашний день оказалась смешанной, к тому же сегодня закончится заседание ФРС. Поэтому настроения инвесторов пока довольно хаотичные. DJIA прибавил 0,40%, S&P 500 вырос на 0,28%; а вот Nasdaq Composite упал на 0,1%.

Что касается отдельных компаний, то рухнули акции Twitter, потеряв сразу 18,2%. Выручка компании оказалась хуже, чем прогнозировали специалисты. Платформа по сбору данных Selerity досрочно раскрыла отчетность компании рынкам.



Сильная квартальная отчетность позволила фармацевтической компании Merck&Co увеличить капитализацию на 5%.

Слабая отчетность увела вниз разные компании, начиная от производителей техники (Whirlpool, - 6,3%), заканчивая производителями товаров люкс-сегмента (Coach Inc, -6,3%).