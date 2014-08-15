Сделка недели — Comdata купили за $3,45 млрд

На этой неделе была зафиксирована самая крупная сделка на сумму больше трех миллиардов долларов. Во вторник 12 августа американский поставщик топливных и зарплатных карт для предприятий FleetCor Technologies объявил о приобретении отечественного оператора виртуальных платежей Comdata. Сумма сделки - $3,45 млрд.

Эксперты говорят, что это рекордное приобретение в сфере виртуальных платежей.



FleetCor профинансирует $2,4 млрд сделки за счет кредитных средств, остальную сумму — за счет передачи 7,3 млн своих акций компании-продавцу Ceridian. Изначально Ceridian приобрел Comdata за $900 млн в 1995 г. Сама же Ceridian была впоследствии поглощена корпорацией Fidelity National Financial за $5,3 млрд.

FleetCor торгуется на Нью-Йоркской бирже, а ее капитализация составляет около $11,8 млрд.

После приобретения Comdata бизнес топливных карт FleetCor получит доступ к новым рынкам, и тем самым компания диверсифицирует портфель за счет входа в сектор виртуальных платежей, который по умолчанию сейчас имеет высокий потенциал к росту.

Как сообщает Mergermarket, несмотря на то, что сделка Comdata является крупнейшим приобретением FleetCor, у компании еще есть емкость для новых поглощений. Компания интересуется приобретением ряда таргетов, и имеет около $1 млрд финансового запаса в следующем году.

Сделка по приобретению Comdata подлежит одобрению регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в декабре этого года.